Pour les utilisateurs de GLP-1, les sorties shopping en magasin sont de retour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une enquête révèle que plus des deux tiers des utilisateurs de GLP-1 ont davantage tendance à faire leurs achats en magasin

* Les commerçants pourraient constater que davantage de clients ont besoin de conseils en magasin

* La directrice générale de David's Bridal affirme que les clientes essaient davantage de robes ces derniers temps en raison de l'utilisation du GLP-1

par Danielle Kaye

Nora Nye, 58 ans, renouvelle sa garde-robe après avoir perdu 80 livres grâce au médicament amaigrissant Mounjaro, ce qui lui a permis de descendre d'une taille pour la première fois depuis plus de trois décennies. En début d'année, cette avocate spécialisée en droit des faillites à Denver est entrée dans un magasin Macy's et s'est sentie dépassée.

"Les détaillants vont devoir se préparer à un afflux de personnes qui atteignent ces tailles, mais qui ont également besoin d’aide, car nous ne savons tout simplement pas où aller", a déclaré Mme Nye, qui a commencé à prendre ce médicament il y a 19 mois après avoir reçu un diagnostic de diabète.

Selon Gallup, environ 11 % des Américains prennent des médicaments amaigrissants à base de GLP-1. Leur silhouette ayant changé, beaucoup ont tendance à essayer les vêtements en magasin pour déterminer quels styles conviennent à leur nouvelle taille, ont indiqué des consommateurs à Reuters.

Plus des deux tiers des consommateurs utilisant des médicaments à base de GLP-1 affirment que ces changements de taille les incitent davantage à faire leurs achats en magasin, selon une enquête menée auprès de 500 personnes par ReturnPro, une entreprise qui aide les détaillants à gérer les retours. Cela représente un nouveau — ou un ancien — défi pour les détaillants, qui commencent à réévaluer leurs stratégies en matière de magasins physiques afin de répondre à ces attentes, ont déclaré des analystes.

"Cela pourrait au moins ralentir la tendance à se tourner exclusivement vers le commerce en ligne", a déclaré Don Johnson, stratège en consommation chez EY-Parthenon. "Il faut accorder davantage d’attention à l’expérience en magasin." Kelly Cook, directrice générale de la marque de mode nuptiale David’s Bridal, a indiqué que les médicaments amaigrissants avaient un impact sur la façon dont les clients font leurs achats dans ses quelque 200 magasins. Au cours des six derniers mois, a-t-elle précisé , les clientes ont essayé en moyenne deux fois plus de robes, parfois jusqu’à 10 modèles.

En raison de ces médicaments, les grands magasins, les chaînes de magasins discount et les boutiques réévaluent les tailles qu’ils proposent, l’aménagement de leurs cabines d’essayage et leurs services de stylisme, a déclaré Ali Furman, responsable du secteur des marchés de consommation chez PwC. Des investissements en magasin devraient être mis en œuvre au cours de l’année à venir, a-t-elle ajouté.

La chaîne de magasins discount Ross Stores ROST.O a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d’affaires à magasins comparables au premier trimestre, que le directeur général de Ross, Jim Conroy, a attribuée en mai à une fréquentation accrue et à une "expérience en magasin améliorée", bien que l’entreprise n’ait pas spécifiquement mentionné les médicaments amaigrissants.

Ross n’a pas répondu à une demande de commentaire. Macy’s n’a pas souhaité s’exprimer.

TROUVER LES BONNES TAILLES

Amber Volkin, 43 ans, qui vend des vêtements via la plateforme en ligne Whatnot et depuis son domicile à Austin, au Texas, a commencé à organiser des rendez-vous privés de stylisme pour aider les clientes à différentes étapes de leur perte de poids qui avaient du mal à faire leurs achats.

"J’avais de la crédibilité, et je pense que c’est ce qui manque actuellement aux magasins", a déclaré Mme Volkin, qui a passé 25 ans dans le commerce de détail et a elle-même suivi un traitement au GLP-1. "Si l’on veut ramener les clients en magasin et leur donner une raison de payer plus cher pour un article, il faut leur offrir le service qui va avec."

Sur les centaines de personnes qui ont fait leurs achats dans son magasin au cours des deux dernières années, environ les trois quarts ont mentionné la perte de poids liée au GLP-1, a-t-elle précisé.

Les outils d’intelligence artificielle entrent en jeu alors que les détaillants cherchent à remédier au problème de l’incohérence des tailles. Victoria’s Secret VSXY.N , par exemple, a intégré la technologie d’IA dans certaines de ses cabines d’essayage pour aider les clientes à demander différentes tailles. L’enseigne de lingerie n’a pas souhaité faire de commentaire.

Ami DeWille, responsable marketing chez ReturnPro, a déclaré que les magasins devront répondre au besoin d’un service plus personnalisé. "Cela pourrait passer par l’IA, ou par une personne particulièrement douée pour déterminer la taille", a-t-elle ajouté.

STABILISER SON POIDS, PUIS FAIRE DU SHOPPING

Une fois que les utilisateurs de GLP-1 voient leur poids se stabiliser, ils sont plus enclins à acheter des vêtements plus chers. Parmi les gros dépensiers interrogés par ReturnPro, 91 % ont déclaré être plus enclins à faire leurs achats en magasin, contre 69 % de l’ensemble des utilisateurs de GLP-1.

Wendy Fossum et John White ont respectivement perdu 60 et 120 livres grâce à des médicaments amaigrissants. Ce couple marié, tous deux âgés de 41 ans, parcourt les magasins de Minneapolis à la recherche de vêtements abordables.

Mme Fossum a déclaré qu’une fois son poids stabilisé, elle comptait faire davantage ses achats chez Macy’s M.N et dans des boutiques locales afin de renouveler sa garde-robe.

"Je me vois bien faire davantage de shopping en magasin", a déclaré Mme Fossum, bibliothécaire dans un cabinet d’avocats.

Maintenant que son poids s’est stabilisé, M. White explique qu’il compte acheter un nouveau costume en magasin en vue du prochain voyage d’anniversaire du couple à Las Vegas.

"Cela m’ouvre de nombreuses possibilités quant aux endroits où je peux acheter mes vêtements", a-t-il déclaré.