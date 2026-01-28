Pour le directeur général de RWE, le secteur de l'énergie entre dans une nouvelle ère avec l'évolution de la géopolitique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte géopolitique dans les paragraphes 3-5, le rachat d'actions dans les paragraphes 6-9)

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, s'attend à ce que les gouvernements donnent la priorité à la résilience et à la sécurité à long terme de l'approvisionnement en énergie, a déclaré son directeur général mercredi, en conséquence directe des tensions géopolitiques.

"Nous entrons certainement dans une nouvelle ère en matière d'approvisionnement énergétique", a déclaré Markus Krebber aux journalistes lors d'un sommet sur l'énergie organisé par le Handelsblatt, affirmant que l'accent économique se déplaçait de plus en plus vers une "stratégie d'approvisionnement énergétique à long terme sans nouvelles dépendances".

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, fait partie des nations occidentales à la recherche de nouvelles alliances, car les relations de confiance, plus particulièrement avec les États-Unis, ont souffert des tensions commerciales déclenchées par les politiques du président américain Donald Trump.

Dans le même temps, l'Allemagne est confrontée à des coûts énergétiques parmi les plus élevés au monde, ce qui nuit à son industrie et freine la croissance, alors que Berlin rompt ses liens énergétiques avec l'ancien principal fournisseur, la Russie.

Ne disposant pas de grandes réserves de combustibles fossiles, l'Allemagne a cherché à diversifier son approvisionnement, ce qui a fait grimper les prix.

M. Krebber a également semblé jeter un froid sur les espoirs de rachat d'actions par RWE, que l'investisseur activiste Elliott ECAL.UL a appelé de ses vœux, en déclarant que le groupe disposait d'opportunités d'investissement "exceptionnelles" dans de nouvelles centrales électriques en Allemagne, dans l'énergie éolienne offshore en Grande-Bretagne et dans l'énergie solaire et les batteries aux États-Unis.

RWE a annoncé un rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) à la fin de l'année 2024, qui, selon M. Krebber, se poursuivra jusqu'en mai 2026, le cours de l'action de l'entreprise ayant gagné près de 50 % à plus de 50 euros depuis l'annonce du programme.

"Nous avons toujours dit que la décision de procéder ou non à un rachat d'actions dépendait du cours de l'action et des opportunités d'investissement qui s'offraient à nous", a déclaré M. Krebber.

"Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'un rachat d'actions à 28 euros est, bien sûr, une chose différente d'un rachat d'actions à 52 euros." (1 dollar = 0,8356 euro)