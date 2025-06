Pour la première fois, l'écoute de la télévision en continu dépasse celle de la télévision par câble et par diffusion hertzienne aux États-Unis

Les services de streaming, qui gagnent régulièrement en popularité, ont finalement détrôné la télévision hertzienne et câblée aux États-Unis, gagnant plus de téléspectateurs en mai que la télévision hertzienne et câblée réunies, a rapporté mardi la société de mesure d'audience Nielsen. Nielsen, dans son rapport mensuel The Gauge, indique que le streaming a capté 44,8 % de l'utilisation totale de la télévision aux États-Unis en mai, soulignant la domination croissante des plateformes de streaming telles que YouTube et Netflix NFLX.O au cours des quatre dernières années. YouTube de Google GOOGL.O a représenté à lui seul 12,5 % de l'ensemble de l'utilisation de la télévision en mai, soit la plus grande part d'audience pour un service de diffusion en continu. Les services de streaming gratuits financés par la publicité, tels que PlutoTV de Paramount Global PARA.O , Roku Channel ROKU.O et Tubi de Fox FOX.O , ont également gagné en popularité, capturant collectivement 5,7 % de l'audience télévisuelle, selon Nielsen. La radiodiffusion représentait 20 % de l'audience de la télévision en mai, tandis que le câble en représentait 24 %, selon Nielsen. L'essor de la diffusion en continu, qui a connu un grand essor pendant la pandémie de COVID lorsque les gens ont été contraints de se divertir chez eux, reflète la transformation plus générale de la consommation des médias, les téléspectateurs privilégiant de plus en plus le contenu à la demande par rapport aux programmes télévisés traditionnels. Cette tendance redessine le paysage télévisuel, avec des implications pour les annonceurs et les créateurs de contenu.

