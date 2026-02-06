Pour la première fois depuis 2023, les investisseurs se tournent vers d'autres fonds spéculatifs que les fonds américains, selon Barclays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les investisseurs cherchent à réduire leur exposition aux fonds spéculatifs américains pour la première fois depuis 2023, alors que les discussions sur le commerce "Sell America" ont pris de l'ampleur depuis que le président américain Donald Trump a instauré de vastes prélèvements du Jour de la Libération en avril. Les investisseurs aux États-Unis et en Europe ont déclaré à Barclays que, pour la première fois depuis trois ans, ils prévoyaient de réduire d'environ 5 % leur exposition aux fonds spéculatifs basés aux États-Unis et qu'ils cherchaient à augmenter les sommes qu'ils investissent dans des gestionnaires en Asie et en Europe , selon une enquête menée auprès de 342 investisseurs gérant un total de 7,8 billions de dollars d'actifs . L'intérêt pour les fonds spéculatifs basés en Asie-Pacifique a plus que doublé depuis le creux de 2024, selon le rapport de Barclays. L'intérêt des Américains pour les fonds spéculatifs basés en Europe a plus que doublé, selon Barclays. Dans l'enquête réalisée en novembre et décembre, les investisseurs européens ont déclaré à la banque qu'ils étaient 8 % plus disposés à investir dans des gestionnaires européens que l'année dernière.

L'intérêt pour les gestionnaires de fonds spéculatifs basés en Asie a augmenté d'environ 10 %.

Les fonds spéculatifs restent chers, ont indiqué les répondants à l'enquête à Barclays. Les frais de gestion et de performance moyens ont atteint leur maximum en 2025 pour les produits traditionnels de fonds spéculatifs, tandis que ceux qui répercutent les coûts ont diminué.

Depuis 2023, la part des investisseurs dans les rendements bruts est passée d'environ 47 % à 56 %, selon la banque. Les investisseurs ont également vu les rendements globaux des fonds spéculatifs augmenter d'environ 5 % cette année, ajoute-t-elle. Les plus grands multigérants de fonds spéculatifs dominent toujours le secteur, selon les données de Barclays. Les actifs sous gestion des multigérants ont augmenté à un taux annuel constant de 17 % depuis 2017 pour atteindre environ 435 milliards de dollars l'année dernière, a indiqué la banque. Ils n'étaient toutefois pas le premier choix de stratégie des investisseurs. Les hedge funds qui fondent leurs décisions d'investissement sur des facteurs macroéconomiques et ceux qui négocient des actions de manière systématique ont recueilli les niveaux les plus élevés d'allocataires nets en 2025, a indiqué Barclays . Dans l'ensemble, le secteur des fonds spéculatifs a progressé d'un peu plus d'un cinquième entre 2023 et 2025, soit la plus forte hausse sur deux ans depuis celle enregistrée entre 2011 et 2013, selon les données. La stratégie Equity Market Neutral est la stratégie la plus privilégiée pour 2026, suivie par Quant Multi-Strategy, qui est la plus recherchée depuis 2020, selon les résultats de l'enquête.