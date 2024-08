Pour la 13ème année consécutive, Spartoo à pied d’œuvre pour contribuer à une rentrée engagée avec La Paire Solidaire

Pour recevoir tous les prochains communiqués de presse de SPARTOO, un seul clic ! Inscrivez-vous sur la liste de diffusion spartoo@newcap.eu.



Grenoble, France, le 29 août 2024 – 18h00 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, est fier de réitérer pour la treizième année consécutive, ses engagements vis-à-vis de la scolarisation des enfants avec l’opération de rentrée La Paire Solidaire.



« Nous sommes particulièrement fiers de prendre part à cette collecte solidaire avec l’appui de l’association Sole4souls. Il s’agit d’un partenariat qui fait sens pour Spartoo, d’où son renouvellement maintenu cette année encore. L’engagement en matière d’éducation est fondamental parmi les actions RSE de Spartoo, à l’image de notre soutien à l’AMREF dans la formation des sages-femmes en Afrique. Ainsi, d’autant plus dans ce contexte inflationniste, la Paire Solidaire se veut le prolongement de cette assistance aux enfants, cette fois dans leur vie d’écolier et de futur citoyen du monde grâce à l’organisation de cette collecte de chaussures et de fournitures scolaires, des articles plus que jamais de première nécessité », affirme Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo.