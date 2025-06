Pour JP Morgan, FDJ United est à un « point d'entrée attractif » en Bourse

Fdj (Crédits: Unsplash - Dylan Nolte)

Les analystes de JP Morgan initient le suivi du titre de l'opérateur de jeux d'argent et de loterie avec une opinion de « surpondérer » et un objectif de cours de 42 euros, soit un potentiel de hausse de l'action de 30%. Leur argumentaire.

FDJ United grimpe de plus de 2% ce mardi, à contre-courant d'un marché en baisse de 1%, plombé par les incertitudes liées au conflit entre Israël et l'Iran. Une progression à mettre sur le compte d'une recommandation des analystes de JP Morgan, qui initient la couverture du titre de l'opérateur national de jeux de loterie et d'argent à « surpondérer » avec un objectif de cours de 42 euros, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 30%.

Pour Estelle Weingrod, en charge du dossier au sein de la banque d'affaires américaine, l'action se situe actuellement à un « point d'entrée attractif » après une baisse de 14% depuis le début de l'année. « Les fondamentaux solides de FDJ sont actuellement éclipsés par une dynamique contrastée au sein du secteur, écrit l'analyste de JP Morgan selon des informations relayées par l'agence Bloomberg, FDJ est une entreprise défensive à haut rendement, dotée d'un bilan solide, d'une position de leader en France et d'une présence internationale croissante. La récente acquisition de Kindred apporte plusieurs avantages, notamment une diversification accrue et une meilleure offre de paris sportifs en ligne ».

Programme d'économies

En Bourse, le parcours de FDJ est tributaire de l'évolution réglementaire de l'encadrement des jeux et de leur fiscalité. Au premier trimestre, les revenus de l'opérateur ont reculé de 1,4% en données comparables même s'ils affichent une forte hausse de 30% si l'on intègre l'apport du suédois Kindred, maison mère du site de paris sportifs Unibet. Une opération réalisée pour un prix de 2,6 milliards d'euros en 2024.

Aux Pays-Bas notamment, les nouvelles mesures de régulation décidées par le gouvernement auront encore un impact sur l'activité des deuxième et troisième trimestres de FDJ United. Dans ce pays, où il est le premier opérateur, les mises par personne ont été plafonnées et l'obligation de demander aux joueurs la preuve de capacités financières en rapport avec les sommes qu'ils jouent a été instaurée. Des mesures d'économies ont donc été prises. Elles s'élèveront à au moins 100 millions d'euros d'ici à 2027, dont déjà plus de 20 millions dégagées cette année. Les trajectoires de chiffre d'affaires, d'excédent brut d'exploitation et de dividende seront précisées lors de la journée dédiée aux investisseurs du 24 juin.

Nous sommes acheteurs de FDJ United, belle valeur de fond de portefeuille. L'internationalisation va porter ses fruits progressivement et la numérisation favorise les marges. Le coupon offre près de 7% de rendement. Nous visons un objectif de 38 euros.