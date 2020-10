Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pour Joe Biden, il ne faut pas "jouer au durs" et porter un masque Reuters • 03/10/2020 à 02:08









GRAND RAPIDS, 3 octobre (Reuters) - Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a déclaré vendredi que la contamination au coronavirus du président américain Donald Trump montrait l'importance de prendre la pandémie au sérieux. Joe Biden a demandé aux américains de porter des masques, ajoutant que cela était plus important que de "jouer au durs". Cette remarque, faite par Joe Biden alors qu'il donnait un discours dans le cadre de sa campagne à Grand Rapids, dans le Michigan, présente une critique implicite du président républicain. Donald Trump a minimisé le caractère mortel du virus pendant des mois. Il a souvent évité les masques et a organisé des rassemblements de milliers de personnes avec peu de distanciation sociale dans le cadre de sa campagne électorale. Joe Biden a annoncé que lui et sa femme Jill souhaitaient un prompt rétablissement à Donald et Melania Trump. "Ce n'est pas une question de politique", a déclaré Joe Biden. "Soyez patriote, il ne s'agit pas de jouer au durs. Il s'agit de prendre part à l'effort collectif", a-t-il ajouté. (Jeff Mason, Trevor Hunnicutt, Doina Chiacu, John Whitesides et Joseph Ax; version française Camille Raynaud)

