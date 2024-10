Pour HSBC AM, il est temps de revenir sur les marchés actions asiatiques

(AOF) - "C'est certainement le moment pour les investisseurs de réévaluer les opportunités offertes par les marchés émergents, en particulier dans la région Asie-Pacifique". C’est ce qu’a déclaré Caroline Maurer, responsable des investissements Actions chinoises et asiatiques de HSBC AM, lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 14 octobre 2024. Reconnaissant que la performance des actions n’a pas été à la mesure de la croissance des bénéfices, elle estime que cela "s'explique en partie par le fait que de nombreux flux se sont dirigés vers le marché américain".

Ces flux financiers étaient attirés par des taux américains plus élevés. " Nous sommes maintenant à un point d'inflexion où les taux américains commencent à baisser, alors que la croissance asiatique est restée assez résiliente ", a déclaré Caroline Maurer.

"La Chine a subi au cours des trois ou quatre dernières années une détérioration de ses fondamentaux nationaux de sorte que l'opinion des investisseurs sur le pays s'est structurellement dégradée depuis trois ou quatre ans", souligne-t-elle. Cependant "avec le récent changement de politique sur le marché intérieur chinois", elle observe ici aussi "un point d'inflexion" dans le cycle et juge que la Chine "devrait cesser d'être un frein à l'investissement en Asie".

Les données macroéconomiques ne devraient pas s'améliorer immédiatement après les mesures annoncées par l'exécutif, mais on devrait atteindre un plancher "dans les trois à six prochains mois". "Sans les mesures du gouvernement on se serait probablement dirigé vers une croissance du PIB d'environ 4 % au cours des 12 prochains mois", précise Caroline Maurer.

Les mesures prises contre les importations chinoises n'ont pas empêché le commerce international chinois de rester "très résilient". La Chine n'a "pas du tout" perdu de parts de marché au cours des cinq dernières années, car même si les exportations directes vers les États-Unis et l'Europe ont diminué, celles dirigées vers les marchés émergents (Moyen-Orient, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Asie du Sud-Est) ont augmenté "de manière significative". Certaines de ces exportations se sont probablement répandues dans des pays tiers et ont fini par atteindre les marchés développés, estime la gérante.

"Au cours des deux derniers mois, nous avons réduit la surpondération de la Corée et de Taiwan dans notre portefeuille, en particulier dans les secteurs liés à la technologie, et avons renforcé les positions en Chine, à Hong Kong et dans l'Asean", conclut-elle.