pour comprendre la finance durable

ID, le média dédié au développement durable, a récemment mis en ligne un lexique des principaux mots de la finance durable

De « Accord de Paris » à « Taxonomie européenne », le média ID (pour « l'information durable »), par ailleurs éditeur du magazine trimestriel Investir durable, a publié, le 16 février 2023, sur son site Internet un lexique des 33 principales notions de la finance durable. L'initiative est la bienvenue tant la matière regorge de sigles et autres termes généralement abscons pour les investisseurs particuliers.

PRI, SFDR, CSRD…

Si l'ISR (investissement socialement responsable), les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), la RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) ou les ODD (objectifs de développement durable de l'ONU) commencent à être connus, c'est nettement moins le cas pour les PRI (« principles for responsible investment » ou principes pour l'investissement responsable, en français), le SFDR (« sustainable finance disclosure regulation » ou règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers, en français) ou la CSRD (« corporate sustainability reporting directive » ou directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, en français).

Les PRI sont « un réseau international d'institutions financières soutenu par les Nations Unies », explique le lexique. Le SRFD représente « le premier standard européen de publication d'informations en matière de durabilité » et « impose aux entreprises de publier des données sur la manière dont elles intègrent ou non l'ESG ». La CSRD va obliger, à partir de 2024, les entreprises de plus de 250 salariés à « évaluer leur impact sur l'environnement et la société ainsi que de communiquer des données relatives aux problématiques de durabilité ». Elle va remplacer la… NFRD (« non financial reporting directive » ou directive sur le reporting extra-financier, en français).

Quelques oublis

Bref, on l'aura compris, le lexique de l'ID fait utilement oeuvre de pédagogie. On pourra, toutefois, déplorer que dans les stratégies d'investissement ISR, le média ait éclipsé l'approche « best effort » (les plus gros efforts), à côté de celles « best in class » (les meilleurs de la classe), « best in universe » (les meilleurs de l'univers), l'« impact investing » (l'investissement à impact) et les plus traditionnelles approches thématiques (sur l'eau, les énergies renouvelables…) et d'exclusion (pas de pétrole, de gaz, de charbon…).

Autre oubli : si le terme de « finance solidaire » est expliqué, on aimerait savoir, une bonne fois pour toutes, en quoi consiste la « finance durable » et son (éventuelle ?) différence avec la « finance responsable ». Quant à l'explication de la « taxonomie européenne », qui « classifie les activités considérées comme "vertes" afin d'établir une définition commune et de limiter les risques de greenwashing », elle semble assez approximative. Reste que le lexique publié par ID constitue une bonne première base de compréhension.

Source : https://www.linfodurable.fr/investir-durable/analyses/finance-durable-un-lexique-pour-tout-savoir-36846

Quiz

Que signifie RSE ?

A- Responsabilité sociale des entreprises

B- Responsabilité sociétale des entreprises

Réponse : A et B. La RSE désigne la prise en compte volontaire du développement durable et des enjeux sociétaux dans la stratégie d'une entreprise.

