Poujoulat : un chiffre d'affaires en recul de 5% au troisième trimestre

"Nous restons très vigilants au contexte économique, politique et géopolitique qui réduit fortement la visibilité. Dans cet environnement incertain, le groupe met tout en œuvre pour renforcer sa résilience, gagner des parts de marché et optimiser ses performances", a déclaré Frédéric Coirier, PDG du groupe.

(AOF) - Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminée, a déclaré au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 258,5 millions d'euros, en retrait de 5% par rapport à la même période de l'exercice 2023/2024. Côté perspectives, le groupe anticipe un quatrième trimestre nettement supérieur à celui de l'exercice précédent. Même si le marché n'offre pas une grande visibilité, la branche "Conduits de cheminée et cheminées industrielles" devrait continuer à croître légèrement, dans la continuité du troisième trimestre.

