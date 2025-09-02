 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
POUJOULAT SA : SJ 2024-2025 POUJOULAT : Demande d'envoi de documents
information fournie par Actusnews 02/09/2025 à 16:00

POUJOULAT

Société Anonyme au capital de 36 000 000 €uros

Siège social : Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses

79360 GRANZAY GRIPT

781 446 521 RCS NIORT

DEMANDE D'ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

VISES A L'ARTICLE R 225-83 DU CODE DE COMMERCE

Je soussigné(e)

Demeurant

(1) Cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation

  • (1) Propriétaire de actions nominatives de la Société POUJOULAT demande que me soient adressés les documents et renseignements visés à l'article R 225-83 du Code de commerce concernant l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle convoquée pour 12 Septembre 2025, à 14 heures 30, à l'ATRIUM (Auditorium), Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses 79360 GRANZAY-GRIPT.

En ma qualité d'actionnaire, propriétaire d'actions nominatives, je demande également à recevoir pour chacune des assemblées générales ultérieures une formule de procuration et les documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce

  • (1) Propriétaire de titres au porteur de la Société POUJOULAT, justifiant de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire (ci-jointe), demande que me soient adressés les documents et renseignements visés à l'article R 225-83 du Code de commerce concernant l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle convoquée pour 12 Septembre 2025, à 14 heures 30, à l'ATRIUM (Auditorium), Parc d'Activités Economiques Les Pierrailleuses 79360 GRANZAY-GRIPT.

Fait à

Le


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWifZ52blWqZxmxsk5ZpbZZsa5dnlZOWmZSdlmZuZZzHnW+SyJpmbpaZZnJknG1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93787-envoi-de-documents.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© Actusnews.

