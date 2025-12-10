 Aller au contenu principal
POUJOULAT SA : Poujoulat SA : Droits de vote 11/2025
information fournie par Actusnews 10/12/2025 à 08:00

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 30 novembre 2025
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote
Droit exerçable Droit théorique
31/01/2025 7 836 000 13 001 401 13 012 616
28/02/2025 7 836 000 12 992 141 13 002 688
31/03/2025 7 836 000 12 974 921 12 985 278
30/04/2025 7 836 000 12 974 256 12 985 278
31/05/2025 7 836 000 12 955 460 12 968 040
30/06/2025 7 836 000 12 955 352 12 968 040
31/07/2025 7 836 000 12 954 952 12 967 956
31/08/2025 7 836 000 12 952 378 12 965 074
30/09/2025 7 836 000 12 986 134 12 998 338
31/10/2025 7 836 000 12 970 505 12 983 357
30/11/2025 7 836 000 12 968 906 12 983 357
31/12/2025
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGefYclrl2fHynKcksabl2GUbWaTmGedlmeel5dql5yYmZ5nmGaUmMWaZnJmmW1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95488-template_droits_de_vote_112025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

POUJOULAT
6,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

