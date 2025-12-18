POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Résultats S1 2025/2026

Paris, le 18 décembre 2025 - 08h00

Groupe Poujoulat : résultats semestriels 2025/2026

Des résultats en repli avec un chiffre d'affaires du Groupe de 154,6 M€, en baisse de 3,7%, et un résultat net en retrait sensible.

Des éléments conjoncturels et exceptionnels non récurrents impactant les résultats.

Des perspectives encourageantes grâce à un niveau d'activité qui s'améliore et une optimisation des coûts.

Confirmation des prévisions 2025/2026.

Groupe Poujoulat publie ce jour ses résultats pour le 1 er semestre 2025/2026. Les comptes consolidés semestriels ont été examinés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 17 décembre 2025.

Résultats consolidés – ANC 2020-01 (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2025 au

30 septembre 2025

6 mois Du 1 er avril 2024 au

30 septembre 2024

6 mois Chiffre d'affaires 154 616 160 482 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 87 199 92 071 Bois Energie 67 417 68 411 Résultat d'exploitation - 3 710 566 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles - 2 500 - 411 Bois Energie - 1 210 977 Résultat net - 4 703 - 715

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Dans un contexte de faible visibilité, le Groupe Poujoulat consolide ses parts de marché. Il bénéficie de capacités disponibles pour répondre à la reprise prochaine de ses marchés. En parallèle, il optimise ses coûts de production et ses charges fixes pour abaisser son seuil de rentabilité et améliorer ses performances. Ces travaux devraient se traduire rapidement par de meilleurs résultats. »

Faits marquants du 1 er semestre 2025/2026

L'essentiel de la perte subie par le Groupe Poujoulat a été réalisé au 1 er trimestre (environ 80%). Le 2 e trimestre marque donc une nette amélioration.

Le résultat du 1 er semestre est impacté par plusieurs éléments conjoncturels et exceptionnels :

L'activité de la branche « Conduits de cheminée » est en baisse plus forte qu'attendue sur le 1 er semestre 2025/2026, notamment en raison d'un marché de rénovation atone.

est en baisse plus forte qu'attendue sur le 1 semestre 2025/2026, notamment en raison d'un marché de rénovation atone. Au sein de la branche « Cheminées industrielles », l'activité a souffert de reports et retards de chantiers. Ceux-ci ont provoqué des surcoûts significatifs sur plusieurs projets. Ces frais supplémentaires sont imputés sur le 1 er semestre.

l'activité a souffert de reports et retards de chantiers. Ceux-ci ont provoqué des surcoûts significatifs sur plusieurs projets. Ces frais supplémentaires sont imputés sur le 1 semestre. Quant à la branche « Bois énergie » , les marges sur le granulé sont restées faibles en raison du niveau de prix toujours très bas. Ces derniers se sont redressés depuis septembre dernier.

, les marges sur le granulé sont restées faibles en raison du niveau de prix toujours très bas. Ces derniers se sont redressés depuis septembre dernier. Par ailleurs, d'importants investissements et frais liés à la mise en place de nouvelles capacités industrielles et des nouveaux systèmes informatiques impactent les résultats du Groupe.

liés à la mise en place de nouvelles capacités industrielles et des nouveaux systèmes informatiques impactent les résultats du Groupe. Enfin, il faut rappeler que la saisonnalité historique de l'activité du Groupe induit la réalisation du résultat principalement sur le 2 d semestre alors que les charges courantes se lissent sur l'ensemble de l'exercice. Celles-ci pèsent sur environ 42% du chiffre d'affaires annuel, impactant de fait, la rentabilité du 1 er semestre.

Perspectives

Le Groupe devrait réaliser environ 58% de son chiffre d'affaires sur le 2 d semestre. Les 3 premiers mois (octobre à décembre) confirment cette tendance.

A la fin du 3 e trimestre (1 er octobre au 31 décembre) de l'exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé devrait être en croissance sensible. L'amélioration des résultats se confirmera notamment grâce au niveau d'activité élevé et à la progression sensible des marges sur la branche « Bois énergie ».

Les résultats du 4 e trimestre devraient s'inscrire dans la même orientation et être nettement supérieurs à ceux de l'année dernière, bénéficiant également de l'optimisation des coûts et de la productivité de la branche « Conduits de cheminées et cheminées industrielles » mise en place sur le 1 er semestre.

Le Groupe Poujoulat confirme ses prévisions pour l'exercice 2025/2026 avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 365 et 370 millions d'euros.

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

