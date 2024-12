POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Résultats S1 2024/2025

Groupe Poujoulat :

Résultats du premier semestre de l'exercice 2024/2025 et perspectives

Paris, le 18 décembre 2024 - 08h00

Le chiffre d'affaires du Groupe Poujoulat, au premier semestre 2024/2025, s'élève à 160 482 milliers d'euros, en recul de 8,4%. Quant au résultat net, il s'établit à - 715 milliers d'euros.

Résultats consolidés – ANC 2020-01 (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2024 au

30 septembre 2024

6 mois Du 1 er avril 2023 au

30 septembre 2023

6 mois Chiffre d'affaires 160 482 175 152 Résultat d'exploitation 718 8 065 Résultat net -715 5 634

Faits marquants du 1 er semestre 2024/2025

Le Groupe Poujoulat voit son chiffre d'affaires reculer au 1 er semestre en raison d'une baisse de volume des ventes de la branche « Conduits de cheminée » et d'un prix toujours faible des granulés. Par ailleurs, le retour à la saisonnalité financière historique fait peser les charges courantes sur seulement 42% du chiffre d'affaires annuel, impactant de fait, la rentabilité sur le 1 er semestre.

L'activité de la branche « Conduits de cheminée » est en recul au cours du 1 er semestre 2024/2025 ce qui pénalise les résultats. Toutefois, les marges sont maîtrisées.

Le segment « Cheminées industrielles » connaît une bonne dynamique avec des résultats qui s'améliorent trimestre après trimestre.

Côté « Bois énergie », le volume des ventes est bon après une très forte croissance l'année dernière. Cependant, les résultats sont impactés par le prix de vente des granulés qui reste bas et les déstockages des produits acquis l'année dernière à un prix élevé.

Ainsi, le 1 er semestre 2024/2025 représente environ 42% du chiffre d'affaires projeté pour l'exercice. Cela renvoie à la saisonnalité historique de l'activité du Groupe avec un résultat qui se crée principalement sur le 2 nd semestre alors que les charges courantes se lissent sur l'ensemble de l'exercice.

Perspectives

La dynamique positive observée au 2 ème trimestre se confirme sur les mois d'octobre et novembre, annonçant un 3 ème trimestre mieux orienté.

Concernant le segment « Conduits de cheminée », le 2 nd semestre devrait être en croissance par rapport à l'exercice précédent, notamment grâce à une reprise du marché de la rénovation.

Cette dynamique se retrouve également dans l'activité « Cheminées industrielles », qui tourne à plein régime et bénéficie d'une bonne visibilité.

Quant à la branche « Bois énergie » , si l'activité évolue comme projetée avec des gains de part de marché, elle reste sous l'influence du prix du granulé. L'installation de l'hiver, certes tardive, devrait toutefois accélérer les ventes de produits et permettre une hausse progressive du prix des granulés.

Dans ce contexte, le Groupe confirme ses prévisions pour l'exercice avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 360 et 365 millions d'euros et un résultat net d'environ 2,5%.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Les résultats du Groupe Poujoulat s'inscrivent dans une trajectoire d'amélioration, trimestre après trimestre. Après avoir connu une baisse brutale d'activités, nous constatons une reprise de nos marchés qui devrait se confirmer sur le 2 nd semestre de l'exercice. »

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 352 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/2024 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/01/2025 : publication des droits de vote au 31/12/2024

