POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : résultats du premier semestre de l'exercice 2019/2020

Une rentabilité en très net redressement

Le premier semestre de l'exercice fait apparaître une croissance du chiffre d'affaires de 5,8%. Le résultat net du groupe est en forte amélioration (+ 1,6 million d'euros) sur ce premier semestre qui représente historiquement environ 40% de l'activité. Toutes les branches du groupe sont en progression en matière de rentabilité. La maîtrise des charges et l'optimisation des process industriels portent leurs fruits.

Les trois branches du groupe ont évolué comme suit :

La branche « conduits de cheminées » retrouve une rentabilité solide proche de celle du premier semestre de l'exercice 2017/2018 dans un contexte de marché relativement stable. La branche profite pleinement du plan d'optimisation des charges fixes et variables mis en œuvre depuis le début de l'année civile.

La rentabilité de la branche « cheminées industrielles », bien que négative, a connu une amélioration par rapport à l'an dernier portée par une activité à l'international plus dynamique, les premiers effets de la diversification et par une activité de maintenance toujours soutenue.

La branche « bois énergie » dégage, quant à elle, une rentabilité positive dans un contexte de marché toujours aussi dynamique. La montée en cadence des outils industriels profite à la branche. La demande en biocombustibles de qualité (granulés de bois, briquettes et bois bûches secs) confirme son dynamisme et valide, ainsi, la pertinence du positionnement de l'offre proposée par le groupe, unique en Europe.

Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d'euros)

1er semestre 2019-2020

(1er avril - 30 septembre 2019) 1er semestre 2018-2019

(1er avril - 30 septembre 2018) Chiffre d'affaires 105 154 99 393 Résultat opérationnel 1 912 (416) Résultat net 619 (947) Cash Flow 5 536 2 862

Les perspectives du second semestre :

Le troisième trimestre de l'exercice, correspondant au début de la saison de chauffage, a permis de confirmer les bons résultats du début d'exercice.

S'agissant de la branche « conduits de cheminées », le groupe évolue dans un contexte de marché stable marqué par une météo clémente. Les effets des politiques de rénovation énergétique, en France, laissent, néanmoins, entrevoir une fin d'exercice plus soutenue. L'activité du groupe à l'étranger est bonne y compris au Royaume-Uni pourtant soumis aux incertitudes liées au Brexit.

Concernant la branche « cheminées industrielles », après un premier trimestre difficile, l'activité se redresse et la fin d'année a été dynamique. Le carnet de commandes est nettement supérieur à celui de l'année dernière.

Enfin, concernant la branche « bois énergie », les perspectives du second semestre sont en ligne avec une croissance attendue de l'ordre de 30 % sur l'ensemble de l'exercice. Le marché des appareils de chauffage au bois domestique reste soutenu. La sécurisation des approvisionnements en matières premières et le maillage du territoire permettent, pendant les mois les plus froids de la saison, de répondre à un marché en mutation et en croissance.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du groupe POUJOULAT déclare : « L'exercice 2019-2020 se présente sous de bons auspices. Les résultats du premier semestre sont encourageants et soulignent la capacité d'adaptation du groupe aux fluctuations de ses marchés. Le travail d'optimisation de nos process industriels permettra de dégager une rentabilité en hausse très significative par rapport à l'exercice passé. »

Communication financière : finance@poujoulat.fr

Prochain communiqué prévu le 12 février 2020 : Publication des chiffres d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2019/2020

Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr

POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM - Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME