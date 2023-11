POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Chiffre d'Affaires consolidé S1 2023/2024

Groupe Poujoulat : Activité du 1 er semestre 2023/2024 et perspectives

Paris, le 7 novembre 2023 – 8h30

Le Groupe Poujoulat affiche un chiffre d'affaires consolidé au 1 er semestre (avril à septembre 2023) en progression de 4,2% par rapport à la même période l'an dernier, et de 36,9% par rapport au 1 er semestre 2021/2022. Le Groupe entame une période de transition, après un exercice 2022/2023 exceptionnel.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2023

au 30 septembre 2023

(6 mois) Du 1 er avril 2022

au 30 septembre 2022

(6 mois) Du 1 er avril 2021

au 30 septembre 2021

(6 mois) Variation

2023/2022 Variation

2023/2021 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 93 680 113 978 87 477 -17,8% +7,09% Bois Energie 81 645 54 360 40 558 +50,2% +101,3% TOTAL 175 325 168 338 128 035 +4,2% +36,9%

Après un premier trimestre qui a surpassé les attentes, l'activité du deuxième trimestre est stable. Au global, le chiffre d'affaires consolidé progresse de 4,2%. Le Groupe Poujoulat fait face aux premiers effets du ralentissement de la consommation et de la dégradation du contexte économique.

La branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » connait une baisse de son activité notamment en raison d'un phénomène de déstockage suite à d'importants achats opérés en 2022/2023. Ce mouvement se constate sur l'ensemble du marché européen. Le Groupe Poujoulat fait mieux que le marché global grâce à une bonne répartition entre le neuf et la rénovation et à ses réseaux de distribution diversifiés.

Quant à la branche « bois énergie », la dynamique de marché se confirme : les consommateurs anticipent désormais leurs achats pour bénéficier des prix les plus compétitifs. Les températures très douces du mois de septembre ont ralenti le rythme des commandes. Néanmoins, le chiffre d'affaires de la branche progresse de plus de 50% sur le premier semestre.

Perspectives du second semestre 2023/2024

Les tensions économiques et géopolitiques conduisent à la prudence pour le second semestre. Les difficultés du secteur du bâtiment devraient s'intensifier dans les mois à venir, du fait de la faiblesse des dépôts de permis de construire. Toutefois, la dynamique de la rénovation énergétique reste forte et pourrait compenser une partie du ralentissement de la construction.

Concernant la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles », la baisse d'activité devrait s'atténuer au second semestre. L'activité devrait connaître une contraction de l'ordre de 10%.

Quant à branche « bois énergie », la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice devrait être conforme à nos objectifs, soit 15 à 20%.

Nous révisons donc nos objectifs et prévoyons un chiffre d'affaires annuel consolidé compris entre 390 et 395 millions d'euros.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, affirme : « L'exercice 2023/2024 est une année de transition pour le Groupe. Les résultats du premier semestre démontrent la solidité du Groupe malgré des incertitudes et l'absence de visibilité, notamment quant à l'évolution du marché de l'immobilier. Aussi, nous restons vigilants tout en maintenant notre volonté d'investir pour répondre aux enjeux de décarbonation et de transition énergétique . Le marché de la rénovation énergétique offre d'importantes opportunités. Le bois énergie reste la chaleur renouvelable la plus compétitive. Ses qualités (écologique, neutre en carbone, local, …) sont des atouts pour une décarbonation des usages et répondent aux attentes des consommateurs. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros au cours de l'exercice 2022/2023 et emploie 1750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC / Directrice des Affaires publiques et réglementaires – o.dujarric@poujoulat.fr

