POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Chiffre d'Affaires consolidé 3T 2025/2026

Paris, le 27 janvier 2026 – 8h00
Groupe Poujoulat : chiffre d'affaires du 3 e trimestre de l'exercice 2025/2026
- Un chiffre d'affaires consolidé qui s'établit à 263,2 millions d'euros, soit une croissance de 1,8% par rapport à l'exercice précédent.
- Le chiffre d'affaires isolé du 3 e trimestre est en croissance de 11%, et de 25% sur le mois de décembre.
- Des perspectives encourageantes portées par la branche Bois énergie sur le 2 d semestre.
- Confirmation des prévisions pour l'exercice 2025/2026.
Le Groupe Poujoulat publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé à la fin du 3 e trimestre 2025/2026.
Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)
|
Du 1
er
avril au 31 décembre 2025
(9 mois)
|
Du 1
er
avril au 31 décembre 2024
(9 mois)
|
Variation
2025/2024
|Conduits de cheminée et Cheminées industrielles
|144,3
|150,4
|- 4,1 %
|Bois énergie
|118,9
|108,1
|+ 10,0 %
|TOTAL
|263,2
|258,5
|+ 1,8 %
Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « L'activité des différentes branches du Groupe est conforme à nos prévisions, confirmant que la croissance et le résultat se feront au 2 d semestre. La stratégie de diversification engagée il y a plus de 15 ans, conforte le positionnement du Groupe comme leader dans ses métiers. »
Faits marquants du 3 e trimestre 2025/2026
Au 1 e semestre (30 septembre 2025), le chiffre d'affaires du Groupe Poujoulat était en retrait d'environ 4%. L'activité isolée sur le 3 e trimestre étant en forte croissance (+11%), le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre affiche désormais une croissance de +1,8%.
Le chiffre d'affaires de la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » reste en retrait d'environ 4%. Cependant, en isolant par trimestre, l'évolution sur octobre à décembre marque une amélioration.
La branche « Bois énergie » tire la croissance. Le chiffre d'affaires isolé du 3 e trimestre est en progression de près de 30%.
Perspectives
La dynamique observée sur le 3 e trimestre devrait se poursuivre sur la fin de l'exercice.
Le Groupe prévoit un 4 e trimestre supérieur à celui de l'exercice précédent, permettant de confirmer les prévisions d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 365 et 370 millions d'euros.
Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 349 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.
Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr
Prochain communiqué le 10/02/2026 : publication des droits de vote au 31/01/2026
