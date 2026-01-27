POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Chiffre d'Affaires consolidé 3T 2025/2026

Paris, le 27 janvier 2026 – 8h00

Groupe Poujoulat : chiffre d'affaires du 3 e trimestre de l'exercice 2025/2026

Un chiffre d'affaires consolidé qui s'établit à 263,2 millions d'euros, soit une croissance de 1,8% par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires isolé du 3 e trimestre est en croissance de 11%, et de 25% sur le mois de décembre.

Des perspectives encourageantes portées par la branche Bois énergie sur le 2 d semestre.

Confirmation des prévisions pour l'exercice 2025/2026.

Le Groupe Poujoulat publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé à la fin du 3 e trimestre 2025/2026.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1 er avril au 31 décembre 2025

(9 mois) Du 1 er avril au 31 décembre 2024

(9 mois) Variation

2025/2024 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 144,3 150,4 - 4,1 % Bois énergie 118,9 108,1 + 10,0 % TOTAL 263,2 258,5 + 1,8 %

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « L'activité des différentes branches du Groupe est conforme à nos prévisions, confirmant que la croissance et le résultat se feront au 2 d semestre. La stratégie de diversification engagée il y a plus de 15 ans, conforte le positionnement du Groupe comme leader dans ses métiers. »

Faits marquants du 3 e trimestre 2025/2026

Au 1 e semestre (30 septembre 2025), le chiffre d'affaires du Groupe Poujoulat était en retrait d'environ 4%. L'activité isolée sur le 3 e trimestre étant en forte croissance (+11%), le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre affiche désormais une croissance de +1,8%.

Le chiffre d'affaires de la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » reste en retrait d'environ 4%. Cependant, en isolant par trimestre, l'évolution sur octobre à décembre marque une amélioration.

La branche « Bois énergie » tire la croissance. Le chiffre d'affaires isolé du 3 e trimestre est en progression de près de 30%.

Perspectives

La dynamique observée sur le 3 e trimestre devrait se poursuivre sur la fin de l'exercice.

Le Groupe prévoit un 4 e trimestre supérieur à celui de l'exercice précédent, permettant de confirmer les prévisions d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 365 et 370 millions d'euros.

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 349 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/02/2026 : publication des droits de vote au 31/01/2026