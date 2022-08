POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : CA T1 2022-2023

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022/2023 : la croissance se poursuit dans un contexte géopolitique incertain

Paris, le 10 août 2022 à 8h30

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre (avril à juin) du Groupe Poujoulat est en progression de près de 34% par rapport à la même période de l'exercice 2021/2022 confirmant la dynamique de ses marchés dans un contexte de tension énergétique.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2022 au 30 juin 2022

3 mois Du 1 er avril 2021 au 30 juin 2021

3 mois Variation Branche conduits de cheminée et cheminées industrielles

55 156

41 953

31,5% Branche bois-énergie 14 622 10 187 43,5% TOTAL 69 777 52 140 33,8%

L'inflation des prix des énergies conventionnelles, qui a démarré à l'automne 2021, s'est accélérée avec la montée des tensions géopolitiques. Elle contribue à la dynamique des marchés de la rénovation énergétique et du bois-énergie. Ce phénomène est notable partout en Europe où l'appétence du consommateur pour les solutions alternatives aux énergies fossiles se confirme.

Dans ce contexte, la croissance du Groupe Poujoulat s'accélère, portée par l'augmentation substantielle des volumes et par la répercussion des prix d'achats des matières premières.

Pour la branche « métal », la croissance est assez homogène entre l'activité « conduits de cheminée » et l'activité « cheminées industrielles ». Cette croissance est également généralisée sur l'ensemble des marchés européens.

Pour la branche « bois-énergie », la progression de nos ventes est soutenue et correspond à la préparation de la saison de chauffage ; cette croissance aurait pu être encore plus forte. En effet, dans le contexte de tension énergétique, les clients professionnels et particuliers soucieux d'aborder l'hiver prochain avec un stock plus important que les années précédentes ont tendance à anticiper leurs commandes. Face à cette très forte demande, nous avons fait le choix de lisser les livraisons afin de garantir une disponibilité pendant toute la prochaine saison de chauffage.

Perspectives de l'exercice 2022/2023 :

D'ores et déjà, le mois de juillet confirme la tendance observée au 1 er trimestre de l'exercice (croissance d'environ 30% par rapport à juillet 2021). Les appels répétés des pouvoirs publics à la sobriété énergétique incitent manifestement les consommateurs, à remplacer leurs anciens appareils de chauffage et à diversifier leur mix énergétique. Les ventes d'équipements bois-énergie, de pompes à chaleur et de chaudières à très haute performance continuent de bénéficier d'un fort développement en Europe.

Dans ce contexte, Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Nous continuons de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice 2022/2023 et nous confirmons notre objectif d'une rentabilité nette d'environ 5%. Cette croissance nous mobilise, bien entendu, sur nos principaux cœurs de métiers mais nous portons, par ailleurs, des ambitions fortes en matière de diversification notamment sur les marchés de la transition écologique et du design. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1700 salariés.

Prochain communiqué le 12/08/2022 : Avis de réunion à l'Assemblée Générale

