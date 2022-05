POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : CA 2021-2022

Paris, le 12 mai 2022 à 8h00

Chiffre d'affaires 2021/2022 du Groupe Poujoulat

L'exercice clos au 31 mars 2022 fait ressortir un chiffre d'affaires consolidé de 302 millions d'euros en progression de 23 %. Cette croissance supérieure aux attentes est homogène pour les deux branches d'activité. Elle traduit une dynamique générale en Europe de la rénovation énergétique.

Avec la reprise de la construction neuve, après une forte baisse en 2020 liée à la crise sanitaire, et une activité de rénovation énergétique soutenue, le groupe profite d'une bonne dynamique sur l'ensemble de ses marchés européens. La croissance a été portée pour deux tiers par une augmentation des volumes vendus et pour un tiers par la hausse des prix de vente liée à la forte inflation des matières premières.

La hausse du prix des énergies fossiles et électriques stimule, en parallèle, le marché des appareils de chauffage au bois (poêles, inserts et chaudières) et des biocombustibles de qualité toujours plus compétitifs.

Chiffre d'affaires consolidé – Norme 99-02

Activité par branche (en milliers d'euros) Du 1er avril 2021

au 31 mars 2022 Du 1er avril 2020

au 31 mars 2021 Variation Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 196 983 163 269 20,6% Bois Energie 104 705 81 897 27,8% TOTAL 301 688 245 166 23,1%

Du point de vue industriel et logistique, l'exercice a été marqué par une bonne adaptation de nos organisations et une forte mobilisation de nos moyens dans toutes nos usines. Le niveau des investissements est resté soutenu pour accroître les capacités, améliorer la productivité, la qualité et la flexibilité.

Concernant la branche Bois énergie, les actionnaires de la société Euro Energies (Poujoulat SA, Océan Participations et Volney Développement) ont souscrit fin mars 2022 à une augmentation de capital de 20 millions d'euros afin de préparer l'entreprise à la massification de son offre dans les meilleurs délais. D'ailleurs, le Groupe inaugure aujourd'hui sa dernière et plus importante unité de production de la branche : Bois-Factory 70 à Demangevelle en Haute-Saône.

Perspectives 2022/23

La période qui s'ouvre reste marquée par de fortes tensions sur les approvisionnements et de fortes hausses des prix des matières et des intrants. Les prix des métaux ont doublé ces derniers mois. De fortes hausses ont aussi impacté les composants et les emballages. En conséquence, le Groupe a dû procéder à des adaptations tarifaires nécessaires pour assurer les approvisionnements et préserver ses marges.

L'impact direct de la guerre en Ukraine et du confinement en Chine reste limité pour les marchés du Groupe mais il génère des tensions supplémentaires sur les approvisionnements et leurs coûts.

Le Groupe table sur une croissance comparable à celle de l'exercice 2021/2022.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Le groupe s'adapte mais reste vigilant au contexte économique toujours incertain (inflation, tensions d'approvisionnement, hausse des taux d'intérêt, etc.). Il dispose d'atouts et de fortes capacités de croissance pour accompagner ses marchés. Notre objectif, pour l'exercice en cours, est une progression de notre chiffre d'affaires d'environ 25%. »

A propos du groupe Poujoulat : Le groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (granulés et bûches). Le Groupe emploie 1 600 salariés.

Prochains communiqués le 21/07/2022 :

Publication des comptes annuels 2021/22 - Bilan semestriel du contrat de liquidité.

