POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Acquisition de la société ProGalva

Poujoulat SA acquiert la société Progalva Energies, leader des solutions techniques de maintenance en génie climatique

Le 9 septembre 2025, 8h30

Poujoulat SA a fait l'acquisition de 100% du capital de la société Progalva Energies, fabricant français de référence d'équipements et de produits destinés aux professionnels du secteur de l'entretien « feu / eau / air / froid ». Cette acquisition stratégique permet au Groupe Poujoulat de poursuivre sa diversification en lien avec son activité historique de producteur de systèmes d'évacuation de fumées.

Depuis 60 ans, la société Progalva Energies, dirigée par la petite-fille du fondateur, Valérie Fittan et Didier Foissy, conçoit des équipements et des accessoires dédiés à la maintenance, l'inspection et l'optimisation des installations de chauffage et de ventilation. Reconnu pour la performance et la qualité de sa gamme de produits, Progalva Energies répond aux attentes des installateurs et professionnels du secteur grâce à une écoute active des besoins des clients.

La société, implantée en France, en Espagne et présente à l'export en Europe, possède un outil industriel avec des capacités disponibles pour développer son activité. Elle dispose notamment d'ateliers de serrurerie de chaudronnerie métal et plastique, de fabrication de tringlerie, de brosserie, de produits liquides et poudre, de fabrication d'aspirateurs et de centrales à ramonage, de pompes à détartrer et désembouer, d'assemblage mécanique et électromécanique.

Lors de l'exercice 2024/2025, Progalva Energies a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros.

Cette acquisition permet au Groupe Poujoulat d'étendre son offre, en France et en Europe, dans le domaine de l'entretien et de la maintenance où il compte accélérer son développement.

Valérie Fittan et Didier Foissy, gérants de Progalva Energies, accompagneront la mise en place de la nouvelle direction afin d'assurer le développement de l'entreprise, dans le respect des valeurs partagées.

Frédéric Coirier, PDG du Groupe Poujoulat déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir la société Progalva Energies au sein du Groupe Poujoulat. Cette acquisition renforce notre position de leader européen sur le marché des conduits de cheminée. La qualité de l'entretien est un enjeu majeur pour assurer la performance des systèmes de génie climatique. Référence de ce marché, Progalva Energies est une entreprise solide, qui est dotée d'un fort potentiel de croissance. Avec les équipes en place, nous souhaitons développer cette nouvelle activité et conquérir de nouvelles parts de marché en France et en Europe. »

Valérie Fittan et Didier Foissy, co-gérants de Progalva Energies précisent : « Le Groupe Poujoulat et la société Progalva Energies partagent des valeurs communes. Nous cherchions un repreneur capable de pérenniser le modèle d'entreprise que nous avons construit, tout en assurant des perspectives positives pour nos clients et nos collaborateurs et en offrant de nouvelles opportunités de développement. En ce sens, rejoindre le Groupe Poujoulat représente une véritable chance pour Progalva Energies et pour l'ensemble de nos partenaires. »

A propos du Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen de conduits de cheminée et de cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 349 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 1 700 salariés.

A propos de Progalva Energies : Fort de 50 ans d'expérience, Progalva Energies est le leader français de la fabrication des équipements et produits pour professionnels, dans le secteur de l'entretien et la maintenance en génie climatique (feu, eau, air et froid). Basée en Ile-de-France, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros au cours de l'exercice 2024/2025 et emploie 43 salariés.

