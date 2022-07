POUJOULAT SA : CP acquisition SOCCEM et La Bûche Forestière

Le Groupe Poujoulat accélère son développement dans le bois-énergie via l'acquisition des sociétés SOCCEM et La Bûche Forestière

Paris, le 26 juillet 2022

Le Groupe Poujoulat a signé, le 19 juillet 2022, l'acquisition de 100% du capital de deux sociétés : SOCCEM et La Bûche Forestière, basées dans la Sarthe (72). L'objectif de cette double opération est la consolidation des marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest.

Les cessionnaires (Jean-Luc Corbin, Pascal Marchand et Johnny Corbin) ont signé le protocole de vente des deux sociétés avec les représentants du Groupe Poujoulat le 19 juillet dernier. La SOCCEM et La Bûche Forestière sont respectivement producteur de charbon de bois à Saint-Ulphace, et producteur/distributeur de biocombustibles à Champagné, à proximité du Mans. L'ensemble représente un chiffre d'affaires consolidé de 4 millions d'euros et emploie une vingtaine de salariés.

Les actionnaires historiques accompagneront le Groupe Poujoulat dans ses nouveaux projets. En effet, le gisement foncier des structures permettra d'accélérer le développement des capacités de production de biocombustibles pour le chauffage et la cuisson.

La construction d'une unité de production de bois de chauffage performant est prévue dans les prochains mois sur le site de production de charbon de bois, dont le process sera également renouvelé, pour répondre à la croissance des marchés normands, bretons, ligériens et de l'Ouest de la région parisienne.

Frédéric COIRIER, PDG du Groupe Poujoulat déclare : « Avec l'acquisition de ces deux entreprises saines disposant d'une bonne rentabilité, le Groupe Poujoulat franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son offre de biocombustibles performants pour le chauffage et la cuisson. Cette opération complète notre maillage national et nous offre des perspectives et des moyens en ligne avec nos ambitions à 2025/2026. Nous accueillons avec plaisir ces deux sociétés au sein du groupe.»

Les actionnaires historiques déclarent : « Nous sommes heureux de rejoindre le Groupe Poujoulat, leader français des biocombustibles haute performance, porteur d'une stratégie de long terme qui correspond à nos valeurs. Nous sommes convaincus que la SOCCEM et La Bûche Forestière vont pouvoir accélérer leur développement au sein de ce groupe familial. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des systèmes d'évacuation de produits de combustion et leader français des biocombustibles haute performance. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 302 millions d'euros au cours de l'exercice 2021/2022.

Contact presse : Damien Mathon / Secrétaire Général – 06 43 36 32 98

