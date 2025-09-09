Poujoulat s'offre Progalva Energies

(AOF) - Poujoulat a annoncé l’acquisition de Progalva Energies, un fabricant français de référence d’équipements et de produits destinés aux professionnels du secteur de l’entretien « feu/eau/air/froid ». Cette opération, qualifiée de stratégique, va permettre au Groupe Poujoulat de poursuivre sa diversification en lien avec son activité historique de producteur de systèmes d’évacuation de fumées.

Frédéric Coirier, président-directeur général de Poujoulat, a déclaré : " Cette acquisition renforce notre position de leader européen sur le marché des conduits de cheminée. La qualité de l'entretien est un enjeu majeur pour assurer la performance des systèmes de génie climatique. Référence de ce marché, Progalva Energies est une entreprise solide, qui est dotée d'un fort potentiel de croissance. Avec les équipes en place, nous souhaitons développer cette nouvelle activité et conquérir de nouvelles parts de marché en France et en Europe. "

