Poujoulat : des prévisions de chiffre d'affaires revues à la baisse

(AOF) - Poujoulat a publié un chiffre d'affaires consolidé en recul de 9,4%, à, 272,27 millions d'euros sur la période allant d'avril à décembre 2023. La baisse d'activité de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » s'est poursuivie. Le spécialiste des conduits de cheminée, qui investit dans le marché de la ventilation pour la maison individuelle existante, via une filiale dédiée (Vitalome), prévoit "un atterrissage du chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023/2024 aux alentours de 360 millions d'euros, soit une baisse d'environ 10%", selon un communiqué du groupe.

Frédéric Coirier, président directeur général du Groupe Poujoulat, a déclaré : " Malgré un contexte difficile, le groupe Poujoulat reste un acteur solide du marché des conduits de cheminées en France et en Europe. La diversification de l'activité du groupe vers le bois énergie, opérée il y a 15 ans, permet d'aborder sereinement l'avenir. La filiale Euro Energies gagne de nouvelles parts de marché et poursuit sa montée en capacité de production. Cette période de transition est l'occasion de consolider nos fondements, de poursuivre notre diversification (Vitalome, notamment) pour mieux préparer la reprise prochaine des marchés ".

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.