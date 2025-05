Poujoulat cible un chiffre d'affaires au-delà de 370 millions d'euros pour l'exercice 2025/2026

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé 2024/2025 de Poujoulat est en léger repli par rapport à l'année dernière (-1%) dans un contexte de marché européen défavorable : 348,6 millions d'euros. "Après un premier semestre difficile (baisse de 8,4% du chiffre d'affaires), l'activité du groupe marque une reprise sensible au second semestre. Sur cette période, le chiffre d'affaires est en croissance de 6,7%. "Cela s'explique notamment par une saison de chauffe favorable, une bonne dynamique des ventes de poêles à granulés et de chaudières gaz ainsi que d'un marché industriel porteur", indique le groupe.

Dans un contexte géopolitique toujours instable, la visibilité reste limitée sur les marchés de l'énergie et du logement. Le secteur de la construction neuve devrait ainsi rester sous pression en 2025, souligne Poujoulat au sujet de ses perspectives.

Toutefois, plusieurs indicateurs laissent entrevoir des perspectives de reprise à l'horizon 2026. Du côté de la rénovation résidentielle, l'activité a montré une résilience supérieure aux anticipations en 2024, et devrait bénéficier en 2025 de la reprise progressive des transactions dans l'ancien ainsi que de la détente des taux d'intérêt.

Après deux exercices difficiles, le marché des équipements de chauffage devrait connaître une reprise. Par ailleurs, le bois énergie confirme sa compétitivité, avec une demande soutenue pour des produits de qualité, portée à la fois par les évolutions réglementaires et les dispositifs incitatifs mis en place par les pouvoirs publics.

Poujoulat devrait donc profiter des opportunités de croissance à venir et prévoit une croissance pour l'ensemble de ses activités (+2 à 4% pour la branche " conduits de cheminée et cheminées industrielles " et +10 à 15% pour la branche " bois énergie "), soit un chiffre d'affaires supérieur à 370 millions d'euros pour l'exercice 2025/2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS