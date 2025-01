Poujoulat: baisse de 5% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Poujoulat affiche un chiffre d'affaires de 258,5 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2024-25 (avril à décembre 2024), soit une baisse d'environ 5% par rapport à la même période de l'exercice 2023-24.



Le fournisseur de conduits de cheminées et de biocombustibles observe toutefois une 'dynamique de remontée progressive', avec des variations annuelles passées de -11% au premier trimestre à -6,7% au deuxième et un retour en positif à +1,1% au troisième.



Prévoyant un quatrième trimestre 'nettement supérieur à celui de l'exercice précédent', Poujoulat confirme un atterrissage du chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2024-25 aux alentours de 360 millions d'euros.





Valeurs associées POUJOULAT 10,30 EUR Euronext Paris +0,98%