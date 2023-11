Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PostNL: sanctionné pour des prévisions pessimistes information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - PostNL dévisse de 11% à Amsterdam, après l'annonce par le groupe qu'il s'attend à des indicateurs financiers clés à la borne basse de ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de 2023, au vu de sa performance du troisième trimestre.



Pour rappel, l'opérateur postal néerlandais indiquait, en août dernier, viser un profit opérationnel (EBIT) normalisé entre 100 et 130 millions d'euros, ainsi qu'un free cash-flow entre 10 et 40 millions en 2023, à comparer à respectivement 84 et 40 millions en 2022.



Sur son troisième trimestre, il a vu sa perte d'EBIT normalisé se réduire de 46% à 11 millions d'euros, pour des revenus en augmentation de 2% à 722 millions, avec des volumes en hausse de 1,6% pour les colis mais en baisse de 8,7% pour le courrier aux Pays-Bas.





Valeurs associées POSTNL Euronext Amsterdam -11.02%