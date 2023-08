PostNL: prévisions relevées, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - Le groupe postal néerlandais PostNL grimpe ce lundi à la Bourse d'Amsterdam après avoir relevé ses prévisions de résultats annuels, favorisé par les bonnes performances de ses activités de livraison de colis.



PostNL dit désormais s'attendre à un résultat opérationnel (Ebit) normalisé compris entre 100 et 130 d'euros cette année, alors qu'il prévoyait jusqu'ici un profit entre 70 et 100 millions d'euros.



L'opérateur indique avoir dégagé sur le deuxième trimestre un Ebit normalisé en hausse de 80% à 18 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires en progression de 3% à 771 millions d'euros.



'Nous avons le plaisir d'annoncer un second trimestre consécutif de résultats supérieurs aux prévisions', a commenté sa directrice générale, Herna Verhagen.



'Nos mesures d'adaptation destinées à limiter les pressions inflationnistes ont porté leurs fruits et les volumes de l'activité colis ont renoué avec la croissance plus tôt que prévu', a-t-elle souligné.



Au-delà du redressement de ses activités de transport de colis, PostNL indique bénéficier d'économies de coûts, notamment du fait de son projet de supprimer entre 200 et 300 postes qui devrait lui permettre d'économiser autour de 25 millions d'euros en base annuelle.



S'il s'attend à ce que son Ebit normalisé dépasse les performances de l'année écoulée au cours des trimestres à venir, le groupe rappelle que sa performance annuelle restera très tributaire de son quatrième trimestre.



Il ajoute que son 'environnement opérationnel devrait demeurer volatil et incertain sur le court terme'.



Malgré ces quelques réserves, le titre grimpait de 6,5% lundi dans les premiers échanges sur Euronext Amsterdam.