PostNL confirme ses prévisions annuelles malgré un 3ème trimestre décevant
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 14:37
Le groupe a annoncé ce matin avoir essuyé une perte d'Ebit (résultats avant intérêts et impôts) normalisé de 21 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre -18 millions d'euros au 3ème trimestre 2024, pour une trésorerie disponible négative de -18 millions d'euros, à comparer avec un flux de -68 millions d'euros l'année dernière.
Le chiffre d'affaires s'est monté à 762 millions d'euros, en hausse par rapport aux 756 millions enregistrés un an plus tôt, grâce à la vigueur de son activité de livraison de colis (+1%) qui a plus que compensé le repli de celui du courrier (-5%).
Dans son communiqué, PostNL, qui n'est pas satisfait des conditions que lui propose l'Etat néerlandais pour son obligation de service universel (USO) concernant la distribution de courrier, précise qu'une décision en appel est attendue pour bientôt sur le sujet.
PostNL a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec un Ebit normalisé attendu au même niveau qu'en 2024, mais les analystes doutaient de la capacité de l'opérateur postal à atteindre ses objectifs après des performances inférieures aux attentes au 3ème trimestre, ce qui conduisait le titre à céder 1,2% lundi sur Euronext Amsterdam.
Depuis le début de l'année, l'action PostNL a perdu autour de 8%.
