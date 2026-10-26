PostNL bien orienté, les perspectives rassurent

PostNL s'adjuge 4,7% à 0,83 EUR à Amsterdam, après sa publication trimestrielle : si les chiffres de l'opérateur postal au titre du 3e trimestre 2026 s'avèrent mitigés, la confiance affichée par la direction dans ses objectifs annuels rassure les investisseurs.

PostNL affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 0,8% à 768 MEUR, manquant ainsi les 783 MEUR anticipés par KBC Securities, qui explique cette croissance plus faible que prévu par l'effet de l'introduction des droits d'importation, le 1er juillet, sur les volumes internationaux.

Dans le détail, les revenus de ses activités d'e-commerce ont augmenté de 2,4% à 478 MEUR et ceux de ses activités de courrier de 0,5% à 291 MEUR, tandis que ceux de ses activités de plateforme ont diminué de 7,6% à 173 MEUR.

Néanmoins, le groupe néerlandais indique que son EBIT (résultat opérationnel) normalisé a évolué conformément au schéma saisonnier habituel, tandis que l'évolution de son flux de trésorerie disponible (free cash-flow) s'est montrée favorable, soutenue par le fonds de roulement.

En conséquence, pour l'ensemble de 2026, PostNL réitère sa prévision d'un EBIT normalisé de 40 à 70 MEUR et relève sa prévision de FCF à environ 0 MEUR, soit la borne haute de sa fourchette précédente, qui allait de -30 à 0 MEUR.

"Il semble que les économies de coûts et la mise en oeuvre du plan D 2 progressent très bien, ce qui rend les perspectives plutôt rassurantes", réagit ING, qui visait pour sa part le bas des fourchettes cibles précédentes pour l'EBIT normalisé et le FCF.

"Nous nous préparons, avec nos clients, à une amélioration des livraisons en journée afin d'optimiser l'équilibre entre volumes, valeur et utilisation des capacités, tout en maintenant des normes de qualité élevées", affirme le CEO, Pim Berendsen, à l'approche de la haute saison.