Poste Italiane: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Poste Italiane gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Milan, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 12,2 à 14,2 euros, sur le titre de l'opérateur postal italien.



Après une journée investisseurs, le broker augmente ses BPA estimés pour 2024-28 de 5 à 16%, car il s'attend à une marge d'EBIT résiliente sur cette période grâce à une croissance des coûts maîtrisée, et juge en outre la valorisation attractive.





