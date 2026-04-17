Postal Realty progresse après que BMO a relevé sa note à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril - ** Les actions de Postal Realty Trust PSTL.N ont augmenté de près de 1 % à 20 $ avant la mise sur le marché
** BMO relève la note de "performance du marché" à "surperformance" et augmente l'objectif de prix de 21 $ à 23 $
** Le nouveau PT implique une hausse de 15,7% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que PSTL enregistre une amélioration de la croissance des revenus grâce à une évolution vers des baux plus solides, des augmentations de loyer plus élevées à mesure que les contrats sont réinitialisés, et des gains de marge modestes
** La société devrait bénéficier de la dépendance continue de l'USPS à l'égard des installations louées et du soutien stable du gouvernement
** La base de propriété très fragmentée soutient les opportunités de croissance à long terme pour PSTL
** Cinq des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, une comme "conservée"; leur prévision médiane est de 23 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 23,2 % depuis le début de l'année
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