Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pose du dernier tronçon du nouveau pont de Gênes malgré le coronavirus Reuters • 28/04/2020 à 15:10









GÊNES, 28 avril (Reuters) - Le dernier tronçon d'un nouveau viaduc a été posé mardi à Gênes, où le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, muni d'un masque, a rendu hommage aux 43 personnes tuées lors de l'effondrement du pont Morandi en août 2018. Si la flambée épidémique de nouveau coronavirus a mis à l'arrêt la plupart des chantiers dans une Italie sévèrement touchée, l'édification de ce nouveau pont enjambant la rivière Polcera sur environ un kilomètre s'est poursuivie pour permettre de respecter le calendrier prévu. "L'heure ne peut pas être à la célébration parce que cette journée est le résultat d'un drame, mais le modèle génois éclaire le chemin pour toute l'Italie", a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte à l'occasion d'une petite cérémonie organisée au pied de la nouvelle structure. Des centaines d'ouvriers ont oeuvré jour et nuit depuis janvier 2019 sur ce nouveau chantier, surmontant une inondation et un cas de contamination par le nouveau coronavirus. Il reste désormais à poser le revêtement de béton et d'asphalte, à installer l'éclairage et l'ensemble des systèmes de sécurité sur ce nouveau pont, conçu par l'architecte gênois Renzo Piano et dont l'ouverture est projetée cet été. "L'objectif est d'ouvrir le pont au trafic dans la deuxième quinzaine de juillet (...). Si nous avons de la chance avec la météo, nous pouvons le faire", a déclaré Roberto Carpaneto, patron du cabinet de conseil RINA. Le projet a été mené par un consortium réunissant le groupe de BTP Salini Impregilo SALI.MI , le constructeur naval Fincantieri FCT.MI et le groupe d'inspection et d'ingénierie RINA. Le pont Morandi, opéré par l'exploitant autoroutier Atlantia ATL.MI , s'était effondré le 14 août 2018. (Francesca Landini et Massimo Pinca; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +4.23% FINCANTIERI MIL +3.81% SALINI IMPREGILO MIL +0.20%