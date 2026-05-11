Portzamparc salue la publication de LNA Santé
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:16
La société spécialisée dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale des personnes âgées dépendantes a dévoilé jeudi soir des données trimestrielles globalement encourageantes.
Sur la période, la chiffre d'affaires total du groupe s'est élevée à 231 millions d'euros, en progression de 5%. En parallèle, le taux d'occupation des maisons de retraite médicalisées en France s'est maintenu à 93,2%. La société précise qu'il s'agit d'un des plus élevés de la profession, malgré l'effet du creux démographique.
LNA Santé en a profité pour confirmer ses objectifs financiers annuels et vise un chiffre d'affaires Exploitation aux alentours de 925 millions d'euros, hors acquisitions, soit une croissance organique de 5% ( 6,5% en organique sur les trois premiers mois de l'année). Enfin, le dividende proposé à la prochaine assemblée générale s'élèvera à 0,95 euros, contre 0,65 en 2025. Cette progression reflète "la performance solide délivrée en 2025, et contribue naturellement à l'indépendance stratégique de LNA Santé en tant qu'entreprise familiale à mission" explique le groupe.
Chez Portzamparc, ce premier trimestre a été qualifié d'excellent, et il confirme que les objectifs peuvent sembler prudents. Les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 35 euros. Ce scénario est basé sur une croissance organique de 5,5% du CA Exploitation et 25 millions d'euros de contribution M&A pour un total de 952 millions d'euros et une marge opérationnelle courante à 8,1%, soit un résultat opérationnel courant Exploitation de 77,1 millions d'euros ( 6,7%). Le chiffre d'affaires total, en comptant l'immobilier, est ainsi attendu 1,012 milliard d'euros ( 10,9%), le résultat opérationnel courant à 82,5 millions d'euros, et le bénéfice net part du groupe à 29 millions d'euros, en progression de 20%.
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