Portzamparc – Groupe BNP Paribas initie la couverture d’ONWARD Medical avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 10,20 EUR

Eindhoven, Pays-Bas, le 8 octobre 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société leader dans le domaine des neurotechnologies visant au développement de thérapies innovantes destinées à la restauration du mouvement, des fonctions et de l’indépendance chez les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière ou d’autres troubles du mouvement, annonce aujourd’hui que Portzamparc – Groupe BNP Paribas a initié la couverture du titre avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 10,20 EUR.



Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical: « L’initiation de la couverture par Portzamparc – Groupe BNP Paribas souligne l’importance de l’année 2025 pour ONWARD. Avec les autorisations de mise sur le marché du système ARC-EX® aux États-Unis et en Europe, nous avons franchi avec succès une étape importante dans notre transformation en entreprise commerciale dédiée au développement de thérapies révolutionnaires destinées aux personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière. Nous nous préparons également à lancer la première étude pivot avec notre plateforme implantable ARC-IM®, tout en continuant de renforcer notre position de leader dans le domaine émergent de la mobilité assistée par interface cerveau-machine (BCI). »



La note d’initiation de Portzamparc porte à cinq le nombre de banques assurant désormais la couverture du titre ONWARD Medical. Toutes maintiennent une recommandation d’Achat et un objectif de cours nettement supérieur aux niveaux actuels,