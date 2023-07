Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 21 juillet 2023 – 8h30 CEST



Portzamparc Groupe BNP Paribas initie à l’achat la couverture de Median Technologies



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Portzamparc Groupe BNP Paribas, un leader français de l'accompagnement en Bourse des clients privés, sociétés de gestion et PME-ETI.



Dans son étude d’initiation publiée le 20 juillet 2023, Portzamparc Groupe BNP Paribas entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat.



A propos de Portzamparc Groupe BNP Paribas : L’offre de Portzamparc s’articule autour de trois expertises : l’accompagnement en bourse des investisseurs privés et institutionnels avec un volume de transactions de près de 9 Mds €, la gestion pour compte de tiers avec 4 Mds € d’encours, et les opérations de marché pour les PME/ETI avec un leadership incontestable pour les introductions en bourse. Qu’il s’agisse d’IPO ou d’analyse financière, Portzamparc s’est forgée une expérience et une réputation qui en font la référence pour les valeurs moyennes.