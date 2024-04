Portefeuille d’investissements : conseils pratiques et exemple de répartition

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Que vous envisagiez d'épargner pour les études de vos enfants, l'achat d'une maison, votre retraite ou autre, un portefeuille diversifié et bien équilibré joue un rôle clé dans l'atteinte de votre objectif financier. Si vous disposez de quelques économies, la prochaine étape est donc de réfléchir à la meilleure façon de construire votre portefeuille d'investissements pour atteindre vos objectifs à court, moyen ou long terme. Voici quelques conseils qui pourront vous guider dans ce processus.

Définir vos objectifs financiers

Bien réfléchir à vos objectifs financiers avant de considérer la façon dont vous allez construire votre portefeuille d'investissements est une étape importante. Cela vous permettra d'avoir une direction claire sur la manière dont vous devez investir vos économies.

En comprenant vos objectifs financiers, il sera également plus facile de déterminer votre horizon d'investissement, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous allez potentiellement laisser votre argent investi dans une ou plusieurs positions. Cela influencera aussi le type d'actifs dans lesquels vous allez investir et les stratégies que vous allez utiliser.

Définir correctement vos objectifs financiers permet aussi de mieux évaluer votre tolérance au risque, autrement dit la capacité de vos investissements à supporter des fluctuations importantes.

Si vos objectifs financiers sont à court terme, vous pourriez être moins enclins à prendre des risques importants, alors que si vous avez un objectif financier à plus long terme, vous pourriez être plus disposé à tolérer une certaine volatilité au sein de votre portefeuille par exemple.

Prendre en compte votre âge et votre situation financière et professionnelle

Lorsque vous réfléchissez à la constitution de votre portefeuille d'investissements, vous devez aussi prendre en compte non seulement votre âge, mais également votre situation financière et personnelle, car ces facteurs peuvent influencer votre horizon d'investissement, votre tolérance au risque, vos objectifs financiers, ainsi que votre besoin de liquidités.

Par exemple, si vous êtes jeune et sur le point de fonder une famille, vous pourriez avoir besoin de liquidités pour faire face à des dépenses liées à l'arrivée d'un enfant. Cependant, en même temps, vous avez un horizon de placement plus long du fait de votre jeune âge, ce qui pourrait vous permettre de prendre davantage de risques et de viser des rendements plus élevés à long terme.

Si vous n'avez pas une situation professionnelle stable, cela peut entraîner une incertitude quant à vos revenus futurs et à votre capacité à maintenir vos investissements à long terme. Dans ce cas, il est d'autant plus important de considérer votre tolérance au risque et vos besoins de liquidités à court terme.

Vous pourriez avoir besoin de garder une plus grande partie de vos économies dans des placements liquides et peu risqués pour faire face à d'éventuels imprévus liés à votre situation professionnelle. Cela pourrait alors limiter votre capacité à prendre des risques plus élevés et à viser des rendements plus importants à long terme.

Cependant, même avec une situation professionnelle instable, il est toujours possible de commencer à investir prudemment en tenant compte de vos objectifs financiers à court et à long terme.

Il est donc important de toujours trouver un équilibre entre vos besoins de liquidités immédiats et vos objectifs à plus long terme. Cela peut nécessiter une allocation d'actifs qui tient compte de vos obligations financières à court terme tout en vous permettant de tirer parti des opportunités de croissance à long terme offertes par les investissements plus risqués.

Considérer l'environnement macro-économique global et les perspectives de croissance

Prendre en compte l'environnement macroéconomique mondial et ses tendances permet d'identifier les opportunités et les risques selon le cycle économique, les actifs financiers ou la région géographique concernés. Il est aussi plus simple d'adopter une allocation d'actifs stratégique en fonction des perspectives de croissance et du niveau de risque anticipé.

Une récession entraîne généralement une baisse des marchés boursiers. Cependant, les actions de valeur et les actions défensives peuvent surperformer. De plus, l'or peut attirer les investisseurs en tant que valeur refuge pendant les périodes d'incertitude économique.

En revanche, lors d'un boom économique, les marchés boursiers peuvent connaître une croissance importante, ce qui peut profiter à un large éventail d'actions, particulièrement les actions de croissance et les actions cycliques. De plus, les investisseurs peuvent privilégier les actifs risqués et les investissements à haut rendement dans un contexte de confiance accrue dans l'économie.

Exemples de répartition de portefeuille type

Un profil dynamique ou agressif allouera la plus grande partie de ses investissements en actions (entre 50 % et 70 %), complétée par des placements alternatifs (entre 15 % et 20 %), de la liquidité (entre 5 % et 10 %) et éventuellement une partie en obligations spéculatives (environ 30 %).

En revanche, un profil conservateur privilégiera principalement des obligations non-spéculatives (40 %), suivi par des actions de grande capitalisation (30 %) et de l'or (10 %), tout en conservant une part importante de son capital en liquidités ou en équivalents liquides sur les marchés monétaires (20 %).