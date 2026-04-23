Porté par son moteur phare, Safran démarre l'année en forte croissance

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Porté par une nette accélération des livraisons de son moteur phare Leap, le français Safran, spécialisé dans l'aéronautique et la défense, a vu son chiffre d'affaires ajusté progresser de 18,8% à 8,6 milliards d'euros au premier trimestre.

"Le début de l'année 2026 montre une dynamique particulièrement soutenue des activités liées aux moteurs civils, avec une hausse de plus de 60% des livraisons de moteurs Leap et une progression de 29% des ventes de pièces de rechange et de 43% des services", a déclaré le directeur général de Safran Olivier Andriès cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires ajusté, qui neutralise l'impact des couvertures de change, est au-dessus du consensus des analystes interrogés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur 9,7 milliards de dollars (8,28 milliards d'euros).

Le chiffre d'affaires en données publiées s'est établi à 8,5 milliards d'euros, a précisé Safran, en hausse de 15% par rapport aux 7,4 milliards publiés un an plus tôt.

Les livraisons du moteur Leap qui équipe 100% des 737 Max de Boeing et les deux tiers d'A320neo d'Airbus, les avions les mieux vendus, atteignent 520 exemplaires au 1er trimestre 2026, contre 319 au 1er trimestre 2025, soit une hausse de 63%, dépassant les 500 unités pour le troisième trimestre d'affilée.

Airbus, qui se plaignait régulièrement de la pénurie de Leap qui pesait sur ses livraisons, n'a plus mis en cause Safran en début d'année, pointant plutôt du doigt son autre fournisseur pour la famille A320, l'américain Pratt & Whitney.

Le chiffre d'affaires de la branche propulsion de Safran a progressé de 33,1%, porté par une hausse de près d'un tiers des activités d'après-vente et de 35% des activités de première monte (vente de moteurs neufs).

Le Leap contribue également à la croissance des opérations de maintenance, en raison de l'augmentation du nombre d'interventions réalisées chez des prestataires tiers et de travaux d'entretien plus lourds, dont les réparations et les contrats de service se multiplient avec l'augmentation du trafic aérien.

"Les prises de commandes dans les activités de défense restent très dynamiques, portées par une forte demande, notamment en Europe", a souligné Olivier Andriès.

"Malgré les incertitudes actuelles liées au conflit au Moyen-Orient, les bons résultats enregistrés au premier trimestre, tant en aéronautique civile qu'en défense, nous donnent confiance pour atteindre le haut de notre fourchette d’objectifs cette année", a-t-il poursuivi.

Safran confirme ainsi ses perspectives d'une croissance de chiffre d'affaires de 12% à 15% et une hausse de 15% des livraisons de moteurs Leap.

Le groupe vise un flux de trésorerie disponible compris entre 4,4 et 4,6 milliards d'euros, malgré une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France estimée à environ 470 millions d’euros.