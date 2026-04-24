Porté par l'IA, Intel surprend les marchés en poursuivant son redressement

Intel a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 7% sur un an, porté par une demande soutenue en infrastructures pour l'intelligence artificielle (IA).

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le titre bondissait de plus de 15% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, signe que ces résultats confortent le scénario d'un redressement réel du fabricant américain de semiconducteurs, longtemps premier fabricant mondial de processeurs.

Ces résultats trimestriels s'accompagnent d'une perte nette de 4,7 milliards de dollars, moindre que prévue, qui reflète les coûts massifs de sa restructuration et de la modernisation de ses usines.

Derrière cette embellie se profile un changement de fond: la montée en puissance des agents IA autonomes.

Ces assistants capables d'enchaîner des tâches informatiques pourraient signifier davantage de travail pour les réseaux locaux utilisant les processeurs traditionnels d'Intel, les CPU, plutôt que seulement pour les GPU de pointe installés dans les gigantesques centres de données.

"La prochaine vague de l'IA rapprochera l'intelligence de l'utilisateur final, ce qui accroît considérablement le besoin de processeurs Intel", s'est félicité le directeur général Lip-Bu Tan. "Ce n'est pas un voeu pieux. C'est ce que nous disent nos clients", a-t-il déclaré jeudi aux investisseurs.

Le titre avait progressé de quelque 75% depuis le début de l'année, porté par l'optimisme des investisseurs autour du redressement mené par Lip-Bu Tan, arrivé en mars 2025, et une prise de participation du gouvernement Trump (10%).

"Avec ces résultats, le redressement d'Intel commence à ressembler à quelque chose de solide, pas à un simple effet d'annonce", a estimé Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

Il souligne que la demande en serveurs liée aux infrastructures IA offre à l'entreprise "une base de revenus plus stable, moins tributaire du cycle des ordinateurs personnels" qui avait fait son succès autrefois.

Intel pourrait également trouver un relais de croissance dans son activité de fonderie, la fabrication de puces sur mesure pour des clients externes, qu'il menaçait de stopper.

Elon Musk a confirmé mercredi que son projet d'usine Terafab prévoyait d'adopter le nouveau processus de fabrication d'Intel, baptisé 14A, tout en reconnaissant que cette technologie n'était "pas encore totalement finalisée", mais devrait être "prête" à temps.

"Il y a un an, on se demandait si Intel allait survivre. Aujourd'hui, on se demande à quelle vitesse nous pouvons augmenter nos capacités de production", a mis en avant Lip-Bu Tan.

La marge brute d'Intel s'établit à 41%, encore largement en dessous de celle de son rival Nvidia.