Porté par l'aviation civile, Rolls-Royce continue de prendre de l'altitude

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a annoncé jeudi un bénéfice en hausse de presque 5% sur un an, à 2,5 milliards de livres (3 milliards d'euros) et poursuit son ascension un an après s'être extirpé d'une zone de turbulences.

Le groupe avait connu ces dernières années des difficultés avant de lancer un plan de transformation qui lui avait permis de renouer avec les bénéfices en 2023.

Tiré par une forte amélioration de ses performances dans l'aviation civile, il a continué à prendre de l'altitude en 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse de presque 15%, à 18,9 milliards de livres.

L'annonce de résultats meilleurs que prévu fait s'envoler le cours de son action de près de 15% jeudi peu après l'ouverture de la Bourse de Londres.

"L'amélioration significative du bénéfice dans l'aéronautique civile reflète une meilleure performance du marché des pièces détachées pour gros moteurs et de l'aviation d'affaires", qui s'ajoutent à de meilleures marges et à la mise en oeuvre de mesures d'économies, explique le groupe dans un communiqué.

Rolls-Royce avait été secoué en septembre par une défaillance technique sur un moteur monté sur un appareil de la compagnie de Hong Kong Cathay Pacific (liée à la dégradation d'un tuyau après des opérations de nettoyage), qui avait notamment déclenché une vague d'inspection chez plusieurs compagnies.

Mais le groupe a assuré deux mois plus tard que la demande "reste forte" dans l'aéronautique civile.

"Les excellents résultats de 2024 s'appuient sur les progrès réalisés l'année dernière, alors que nous transformons Rolls-Royce en une entreprise performante, compétitive, résiliente et en croissance", a fait valoir le directeur général Tufan Erginbilgic, cité dans le communiqué.

Le groupe est aussi présent dans le domaine de la défense ou encore de la conception de petits réacteurs nucléaires.

"Toutes les divisions principales ont enregistré des performances nettement améliorées, malgré un environnement de chaîne d'approvisionnement qui reste difficile", a ajouté M. Erginbilgic.

En conséquence, le groupe améliore ses prévisions pour les années qui viennent et annonce un rachat d'actions d'un milliard de livres en 2025. Il avait déjà annoncé l'été dernier le rétablissement du versement d'un dividende.

En 2023, le groupe industriel avait annoncé supprimer jusqu'à 2.500 emplois dans le monde, soit jusqu'à 6% des effectifs totaux, pour diminuer ses coûts, dans le cadre de son plan de redressement.

Le groupe avait déjà fortement taillé dans ses effectifs en supprimant 9.000 emplois pendant la pandémie de Covid, quand le secteur de l'aviation était paralysé.