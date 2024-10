Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: ventes en baisse sur 9 mois, confirme sa guidance information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Porsche annonce que ses ventes ont atteint 28,56 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, un chiffre en repli de 5,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT affiche une contraction de 26,7%, à 4,04 milliards d'euros, alors que le constructeur a livré 226 026 véhicules entre janvier et septembre, soit une baisse de 6,9%.



Le bénéfice par action ordinaire après les neuf premiers mois s'élève à 3,03 euros (contre 4,32 euros l'année précédente).



Le constructeur indique continuer à faire face à un environnement macroéconomique très difficile, ainsi qu'à diverses tensions et conflits géopolitiques.



'Des incertitudes et des charges financières émanent en particulier de la situation sur le marché chinois, des nombreux lancements de produits, des éventuels goulets d'étranglement de l'approvisionnement et de la hausse continue des coûts liés à l'inflation, surtout du côté des fournisseurs', indique-t-il.



Porsche confirme néanmoins sa guidance 2024, ciblant des ventes annuelles comprises entre 39 et 40 milliards d'euros avec une marge EBITDA comprise entre 23 et 24%.





