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Porsche va céder sa participation dans Bugatti Rimac et Groupe Rimac
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 11:07

Porsche a annoncé la cession de ses participations au sein de Bugatti Rimac et du Groupe Rimac à un consortium dirigé par HOF Capital, une société d'investissement basée à New York.

Porsche et le Groupe Rimac avaient créé la coentreprise Bugatti Rimac en 2021 pour accueillir la marque emblématique Bugatti. Au sein de cette joint-venture, l'Allemand détient une participation minoritaire de 45%, tandis que Groupe Rimac en possède 55%. Porsche a également 20,6% du Groupe Rimac.

Dans le cadre de la transaction annoncée ce vendredi, Porsche cédera l'intégralité de ses parts dans Bugatti Rimac et le Groupe Rimac au consortium mené par HOF Capital.

Une fois l'opération finalisée, le Groupe Rimac devrait prendre le contrôle de Bugatti Rimac et former un partenariat stratégique avec HOF Capital et BlueFive Capital pour soutenir sa croissance continue. HOF Capital rejoindra en outre le Groupe Rimac en tant qu'actionnaire principal aux côtés de Mate Rimac, fondateur de Rimac et PDG de Bugatti Rimac.

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