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Porsche SE repart à la baisse
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 10:20

Après une embellie vendredi ( 1,52%), le titre Porsche SE repart à la baisse (- 1,89%, à 30,10 euros) après une note de DZ Bank, dans laquelle la recommandation des analystes est toujours à conserver, et la cible de cours n'a pas bougé à 33 euros.

La banque allemande rappelle que Porsche SE est une holding cotée en bourse qui ne génère pas de chiffre d'affaires. Les résultats nets proportionnels de ses participations, en particuliers de ses investissements principaux Volkswagen AG et Porsche AG, sont comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

DZ Bank estime que la valorisation du titre présente toujours une décote par rapport à la valeur de ses deux participations principales, une décote qui se situe actuellement légèrement au-dessus des attentes des analystes.

DZ Bank estime que Volkswagen devrait choisir un soumissionnaire cette semaine pour la vente partielle prévue de Everllence (anciennement MAN Energy Solutions). Parmi les soumissionnaires restants en piste, il y aurait CVC et Bain Capital, ainsi qu'un consortium composé d'EQT, des fonds souverains du Qatar et de Singapour, et de Porsche SE. DZ Bank indique toutefois qu'une attribution à Porsche SE pourrait entraîner un conflit d'intérêt.

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