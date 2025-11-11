 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,31
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Porsche SE: La crise chez Porsche AG pèse sur les résultats à neuf mois
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 09:48

Le logo de Porsche

Le logo de Porsche

Une crise chez le constructeur de voitures de luxe Porsche AG a affecté les résultats à neuf mois de son principal actionnaire, la holding Porsche SE, qui a affiché mardi un bénéfice net ajusté en baisse de plus d’un tiers.

Porsche SE, contrôlé par les familles Porsche et Piech, est le principal investisseur du groupe Volkswagen avec 31,9% du capital et 53,3% des droits de vote. Le holding détient également 12,5% du constructeur de voitures de luxe Porsche AG, le reste étant majoritairement détenu par Volkswagen.

Sur la période janvier-septembre, Porsche SE a enregistré un bénéfice ajusté après impôts de 1,6 milliard d'euros, en baisse de 36% sur un an.

Le groupe a précisé que le résultat avait été "considérablement influencé" par les difficultés rencontrées par Volkswagen et Porsche AG, confrontés à des milliards de coûts cette année après le report du lancement d’un véhicule électrique, dans un contexte d'affaiblissement de la demande en Chine.

Johannes Lattwein, directeur financier de Porsche SE, a toutefois déclaré que la structure de financement de la holding avait été renforcée, la rendant plus résiliente "même dans un environnement difficile pour l’industrie automobile".

Porsche SE avait émis un avertissement sur ses bénéfices en septembre, abaissant sa prévision de marge à 2%, contre une fourchette précédente de 5% à 7%, en raison des répercussions de la révision stratégique chez Porsche AG.

(Rédigé par Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
    Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 10:07 

    Les enquêteurs et la police poursuivent leurs investigations sur les lieux de l'explosion d'une voiture qui a fait au moins huit morts près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de New Delhi.

  • Une femme et sa fille se rafraîchissent dans une grande bassine remplie d'eau à Vila da Barca, un quartier pauvre bâti sur pilotis sur les rives du fleuve Guama à Belem, dans l'État du Para, le 5 novembre 2025 au Brésil ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    En marge de la COP30, une favela de Belem étouffe
    information fournie par AFP 11.11.2025 09:49 

    Devant l'entrée de sa maison délabrée, une petite fille se rafraîchit avec sa mère dans une grande bassine remplie d'eau. La chaleur humide est étouffante dans cette favela de Belem, ville d'Amazonie brésilienne qui accueille la COP30. Non loin de là, Rosineide ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe ouvre dans le vert, regain d'optimisme autour du "shutdown"
    information fournie par Reuters 11.11.2025 09:46 

    Les principales Bourses européennes sont dans le vert mardi en début de séance, aidées par le regain d'optimisme suscité par les perspectives d'une fin du "shutdown" américain dans les prochains jours. À Paris, le CAC 40 gagne 0,42% à 8.089,26 points vers 08h07 ... Lire la suite

  • Des réfugiés ayant fui le Soudan attendent devant le bureau d'enregistrement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans le camp de Tiné, au Tchad, le 9 novembre 2025 ( AFP / Joris Bolomey )
    "Le sang coulait encore": le calvaire des réfugiés d’El-Facher arrivés au Tchad
    information fournie par AFP 11.11.2025 09:42 

    Après 11 jours de trajet, Mounir Abderahmane atteint enfin le camp de Tiné, dans la province du Wadi Fira au Tchad, après avoir fui El-Facher, au Soudan, le 25 octobre. Lorsque des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont envahi la ville, il veillait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank