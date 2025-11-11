Porsche SE-La crise chez Porsche AG pèse sur les résultats à neuf mois

Une crise chez le constructeur de voitures de luxe Porsche AG P911_p.DE a affecté les résultats à neuf mois de son principal actionnaire, la holding Porsche SE PSHG_p.DE , qui a affiché mardi un bénéfice net ajusté en baisse de plus d’un tiers.

Porsche SE, contrôlé par les familles Porsche et Piech, est le principal investisseur du groupe Volkswagen avec 31,9% du capital et 53,3% des droits de vote. Le holding détient également 12,5% du constructeur de voitures de luxe Porsche AG, le reste étant majoritairement détenu par Volkswagen.

Sur la période janvier-septembre, Porsche SE a enregistré un bénéfice ajusté après impôts de 1,6 milliard d'euros, en baisse de 36% sur un an.

Le groupe a précisé que le résultat avait été "considérablement influencé" par les difficultés rencontrées par Volkswagen et Porsche AG, confrontés à des milliards de coûts cette année après le report du lancement d’un véhicule électrique, dans un contexte d'affaiblissement de la demande en Chine.

Johannes Lattwein, directeur financier de Porsche SE, a toutefois déclaré que la structure de financement de la holding avait été renforcée, la rendant plus résiliente "même dans un environnement difficile pour l’industrie automobile".

Porsche SE avait émis un avertissement sur ses bénéfices en septembre, abaissant sa prévision de marge à 2%, contre une fourchette précédente de 5% à 7%, en raison des répercussions de la révision stratégique chez Porsche AG.

