Porsche revoit ses prétentions à la baisse

" L'introduction des droits de douane américains entraîne des effets négatifs pour les mois d'avril et de mai 2025, qui sont pris en compte dans ces nouvelles prévisions ajustées " a précisé le groupe allemand. Cependant, les prévisions ajustées ne prennent pas en compte les autres effets de l'introduction des droits de douane américains. Actuellement, il juge qu'il n'est pas encore possible de procéder à une évaluation fiable des répercussions pour l'exercice financier.

(AOF) - Le constructeur automobile allemand a révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels. Pour 2025, il table sur un chiffre d'affaires compris entre 37 et 38 milliards d'euros, contre de 39 à 40 milliards d'euros précédemment. En outre, la rentabilité des ventes est désormais attendue entre 6,5 et 8,5 %, loin des 10 à 12 % prévus initialement. Ces décisions ont été motivées par 1,3 milliard d'euros de dépenses exceptionnelles contre 0,8 milliard auparavant " qui auront un impact à court terme sur nos résultats " explique le directeur financier de Porsche.

