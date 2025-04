Porsche: révise à la baisse ses prévisions pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Porsche a réalisé un chiffre d'affaires de 8,86 milliards d'euros au cours des trois premiers mois de cette année (contre 9,01 milliards d'euros l'année précédente).



Le résultat d'exploitation du groupe s'est élevé à 0,76 milliard d'euros (contre 1,28 milliard d'euros pour l'exercice précédent). La rentabilité opérationnelle du chiffre d'affaires du groupe s'est élevée à 8,6 % (contre 14,2 %). Le cash-flow net de l'automobile a augmenté à 198 millions d'euros (contre 107 millions d'euros).



Le groupe annonce qu'environ 1,3 milliard d'euros de dépenses supplémentaires ont été consacrées au portefeuille de produits Porsche, aux activités de logiciels et de batteries, ainsi qu'à des ajustements organisationnels en 2025.



Porsche AG a décidé d'ajuster ces prévisions pour l'exercice 2025. Pour l'exercice 2025, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 37 et 38 milliards d'euros (contre 39 à 40 milliards d'euros), une rentabilité des ventes comprise entre 6,5 % et 8,5 % (prévision précédente : entre 10 % et 12 %), une marge de cash-flow net automobile comprise entre 4 % et 6 % (prévision précédente : entre 7 % et 9 %) et une marge d'EBITDA automobile comprise entre 16,5 % et 18,5 % (entre 19 % et 21 % précédemment).



En raison de la montée en puissance plus lente de l'électromobilité, Porsche AG a décidé de réorienter stratégiquement les activités de batteries. En conséquence et en raison des impacts négatifs d'autres activités de batteries, le montant des dépenses spéciales au cours de l'exercice 2025 passera au total de 800 millions d'euros à 1,3 milliard d'euros, ce qui affectera les résultats.





