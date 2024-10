Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: reste optimiste sur les ventes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Porsche maintient le cap au cours des neuf premiers mois de l'année. Entre janvier et septembre, 226 026 véhicules au total ont été livrés à des clients dans le monde entier.



Cela correspond à une baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la disponibilité limitée des produits.



' La demande des clients reste à un niveau robuste et les retours de nos clients sur les nouveaux modèles sont très bons. La disponibilité des produits augmentant, nous sommes optimistes quant à l'essor final pour 2024 ', déclare Detlev von Platen, membre du Directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG.



' Notre stratégie de vente axée sur la valeur a fait ses preuves et continuera à constituer la base de nos actions à l'avenir. '





