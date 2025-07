Porsche: remporte les titres mondiaux en Formule E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 17:20









(Zonebourse.com) - Porsche annonce avoir atteint le sommet de la Formule E, décrochant les championnats du monde Équipes et Constructeurs 2025 grâce à son écurie officielle TAG Heuer Porsche et à ses clients Andretti Formula E et Cupra Kiro.



Avec 256 points cumulés sur la saison, Porsche domine la discipline, une première où une voiture d'usine et une voiture cliente marquent ensemble pour un même titre FIA. Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport, salue ' une victoire partagée avec nos clients ' et rappelle l'impact technologique direct sur les modèles routiers, comme le Taycan Turbo GT.



Depuis son entrée en Formule E en 2017, Porsche mise sur l'électrique pour conjuguer sport et innovation, notamment via le transfert de compétences entre ses équipes de Weissach.





Valeurs associées PORSCH PREF 44,070 EUR XETRA -4,09%