Porsche présente un système haute tension innovant pour le Cayenne Electric
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 16:52
Au coeur du véhicule, une batterie structurelle de 113 kWh, intégrée à la carrosserie, améliore rigidité et centre de gravité tout en optimisant la sécurité passive. Sa nouvelle chimie cellulaire, à cathode NMCA (nickel-manganèse-cobalt-aluminium), accroît la densité énergétique de 7%.
Grâce à un double système de refroidissement et une gestion thermique prédictive, le SUV maintient des performances stables et des temps de charge optimisés. Le système de recharge rapide atteint 400 kW, permettant de passer de 10 à 80% en moins de 16 minutes.
Dès 2026, Porsche proposera également une recharge sans fil de 11 kW via la technologie Porsche Wireless Charging, combinant efficacité et confort d'usage. Selon Michael Steiner, membre du directoire en charge de la R&D, cette approche 'porte la e-performance à un nouveau niveau'.
