Porsche: modifie son équipe de pilotes d'usine pour 2025

(CercleFinance.com) - Porsche a peaufiné son équipe de pilotes d'usine Porsche Penske Motorsport pour la saison 2025. Contrairement à la saison 2024, seuls deux pilotes disputeront désormais régulièrement le Championnat du monde d'endurance FIA (WEC).



L'ancien junior de Porsche Julien Andlauer, originaire de France, a été promu au sein de l'équipe de pilotes d'usine du constructeur automobile de Stuttgart pour l'année prochaine.



L'Allemand André Lotterer, triple vainqueur du Mans, et le Danois Cameron, quadruple champion IMSA, quitteront le programme à succès de la Porsche 963 après l'expiration de leurs contrats à la fin de l'année.



Le Français Frédéric Makowiecki et Porsche Motorsport ont convenu de mettre un terme à leur collaboration après onze ans.



Pour le Championnat du Monde d'Endurance FIA 2025, le Danois Michael Christensen et le Français Julien Andlauer seront les pilotes réguliers de la Porsche 963 n°5. La voiture soeur n°6 sera pilotée principalement par le Belge Laurens Vanthoor et le Français Kévin Estre.



Le plan actuel est de faire appel à un troisième pilote pour les 24 Heures du Mans et de préparer le point culminant de la saison WEC. Le cockpit de la n°5 a été réservé à Mathieu Jaminet (France) et l'Australien Matt Campbell au volant de la voiture n°6.





Valeurs associées PORSCHE 67,08 EUR XETRA -0,77%